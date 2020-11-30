Поздравляем жителей! Новая детская площадка и сквер появятся в 7 микрорайоне Актау

Фото Рашида Исмагилова
На территории у дома №28 в 7 микрорайоне снесли старую детскую площадку. Как пояснили в городском акимате, на ее месте появится тротуар, высадят деревья, а также возведут новые детскую и спортивную площадки.
- Работы проводятся в рамках благоустройства города, - отметили в пресс-службе акима.
В паспорте объекта на месте строительства в качестве заказчика указано ТОО «Мангистауская межбольничная аптека». Согласно плану, индивидуальный предприниматель «ForKuat» должен завершить строительные работы до 31 декабря.
В пресс-службе акима не сообщили о стоимости производимых работ.
Напомним, ранее жильцы нескольких домов в 7 микрорайоне возмутились строительством медицинского центра на месте игровой площадки. По их словам, компания, ответственная за строительство медцентра, предложила жильцам разместить детскую площадку в другом месте. В акимате Актау сообщили, что разрешение на строительство выдано не было.
- Работы проводятся в рамках благоустройства города, - отметили в пресс-службе акима.
В паспорте объекта на месте строительства в качестве заказчика указано ТОО «Мангистауская межбольничная аптека». Согласно плану, индивидуальный предприниматель «ForKuat» должен завершить строительные работы до 31 декабря.
В пресс-службе акима не сообщили о стоимости производимых работ.
Напомним, ранее жильцы нескольких домов в 7 микрорайоне возмутились строительством медицинского центра на месте игровой площадки. По их словам, компания, ответственная за строительство медцентра, предложила жильцам разместить детскую площадку в другом месте. В акимате Актау сообщили, что разрешение на строительство выдано не было.