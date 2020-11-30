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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:03

Просмотров: 1254

Поздравляем жителей! Новая детская площадка и сквер появятся в 7 микрорайоне Актау

На территории возле дома №28 в 7 микрорайоне появится сквер, а также новые детская и спортивная площадки. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото Рашида Исмагилова
На территории у дома №28 в 7 микрорайоне снесли старую детскую площадку. Как пояснили в городском акимате, на ее месте появится тротуар, высадят деревья, а также возведут новые детскую и спортивную площадки.

- Работы проводятся в рамках благоустройства города, - отметили в пресс-службе акима.

В паспорте объекта на месте строительства в качестве заказчика указано ТОО «Мангистауская межбольничная аптека». Согласно плану, индивидуальный предприниматель «ForKuat» должен завершить строительные работы до 31 декабря.

В пресс-службе акима не сообщили о стоимости производимых работ.

Напомним, ранее жильцы нескольких домов в 7 микрорайоне возмутились строительством медицинского центра на месте игровой площадки. По их словам, компания, ответственная за строительство медцентра, предложила жильцам разместить детскую площадку в другом месте. В акимате Актау сообщили, что разрешение на строительство выдано не было.




Поздравляем жителей! Новая детская площадка и сквер появятся в 7 микрорайоне Актау
Поздравляем жителей! Новая детская площадка и сквер появятся в 7 микрорайоне Актау
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Комментарии ( 2 )

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babushka (Посетители) Сегодня, 21:13
Хорошая новость
 
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  • ЁмоЁ
  • Aleksa-N
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 20:02
Принципиально важно, чтобы дорожки в сквере проложили там, где люди ходят.
А не так, как их налОжили к перекрёстку/остановке от 12-1/12-71. 99% вероятность, что к моей "радости" новым дорожкам присоединятся жители 67, 68, 70 дома 12 микрорайона. Как минимум.
Люди не ходят под прямыми углами. Люди ходят так, как удобнее ходить.
Искренне желаю, чтобы проектировщики этих дорожек делали так же около своих домов.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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