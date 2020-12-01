В урочище Бозжыра путешественникам удалось заснять стадо уриалов





Со слов путешественника, видео удалось заснять вчера, 30 ноября, в урочище Бозжыра. На кадрах видно, как в урочище Бозжыра прогуливается стадо уриалов.- Видео засняла туристка Жазира, для которой я организовал поездку в урочище. Честно, не ожидали увидеть такое большое стадо. Обычно они так близко не подпускают, - поделился впечатлениями Руслан.В Сети также появились аналогичные видео, заснятые другими путешественниками. Им также удалось заснять горных баранов.