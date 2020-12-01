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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:00

Просмотров: 1069

В урочище Бозжыра путешественникам удалось заснять стадо уриалов

Видео на странице mangistau_explorer в Instagram опубликовал пользователь сети Руслан.

Кадр видео
Со слов путешественника, видео удалось заснять вчера, 30 ноября, в урочище Бозжыра. На кадрах видно, как в урочище Бозжыра прогуливается стадо уриалов.



- Видео засняла туристка Жазира, для которой я организовал поездку в урочище. Честно, не ожидали увидеть такое большое стадо. Обычно они так близко не подпускают, - поделился впечатлениями Руслан.

В Сети также появились аналогичные видео, заснятые другими путешественниками. Им также удалось заснять горных баранов.






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Комментарии ( 3 )

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  • tolk
 Казахстан (Посетители) Сегодня, 12:39
Наша Гордость!!! Красиво.... Давайте сохраним природу....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Daulet201999
  • Pavelmwest
 бася (Посетители) Сегодня, 11:59
похоже теперь урочище благодаря такой огласке превратят в то же самое ,что и Майкин курган- 45 км,были раньше дикие прекрасные места,теперь помойка народная..
думаю что там лет через 5 не то что архаров,черепах не встретите ..
 
-1
  • Vladimir7737
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  • Жанар
  • ЁмоЁ
  • бася
  • tolk
  • Pavelmwest
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 11:06
Ну!. теперь бозжыра новая "актуальная" тема после пандемии.
Будем фотографировать всех баранов и коз и выкладывать на общяк,- да они там всю жизнь жили, и периодически их отстреливали там баркаши.

Это точно.
 
 

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