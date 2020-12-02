Главный санврач Мангистауской области предложил увеличить график работы торговых центров по субботам

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Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев сообщил, что в постановление предлагается внести ряд изменений касательно графика работы предприятий общественного питания, кинотеатров, торговых центров. Это связано с тем, что в регионе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации.
- На межведомственной комиссии было сказано, что области, которые находятся в «зелёной» зоне, могут принять ряд изменений по работе предпринимателей. Решение об изменении графика работы по праздникам и воскресеньям принимают на уровне республики. Мы имеем право пересмотреть график работы по субботам. Если в столице примут нашу инициативу, то мы ослабим карантин, если нет - то всё останется как есть сейчас. Мы предлагаем, чтобы предприниматели работали по субботам хотя бы до вечера, а не до 17:00, - сообщил Газиз Надуев.
Будут ли разрешены в Мангистау эти послабления, станет известно 3 декабря.
Напомним, в Мангистауской области работают спортивные объекты, фитнес-центры, тренажёрные залы при условии не более 30 процентов заполняемости от общего количества посетителей по проектной мощности объекта. По субботам до 17:00 разрешена работа торгово-развлекательных центров, торговых домов и крытых рынков. В воскресенье работать торговым центрам и торговым домам запрещено.
В ноябре 2020 года перед началом второй четверти сообщалось, что департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг предлагал увеличить количество дежурных классов в связи с улучшением эпидемиологической ситуацией, однако областной акимат не поддержал эту инициативу.
- На межведомственной комиссии было сказано, что области, которые находятся в «зелёной» зоне, могут принять ряд изменений по работе предпринимателей. Решение об изменении графика работы по праздникам и воскресеньям принимают на уровне республики. Мы имеем право пересмотреть график работы по субботам. Если в столице примут нашу инициативу, то мы ослабим карантин, если нет - то всё останется как есть сейчас. Мы предлагаем, чтобы предприниматели работали по субботам хотя бы до вечера, а не до 17:00, - сообщил Газиз Надуев.
Будут ли разрешены в Мангистау эти послабления, станет известно 3 декабря.
Напомним, в Мангистауской области работают спортивные объекты, фитнес-центры, тренажёрные залы при условии не более 30 процентов заполняемости от общего количества посетителей по проектной мощности объекта. По субботам до 17:00 разрешена работа торгово-развлекательных центров, торговых домов и крытых рынков. В воскресенье работать торговым центрам и торговым домам запрещено.
В ноябре 2020 года перед началом второй четверти сообщалось, что департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг предлагал увеличить количество дежурных классов в связи с улучшением эпидемиологической ситуацией, однако областной акимат не поддержал эту инициативу.
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