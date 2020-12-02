Авиакомпания «SCAT» отменила ряд международных рейсов в Актау

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Авиакомпания «SCAT» объявила об отмене международных рейсов.
Регулярное авиасообщение с Москвой, Краснодаром, Минводами, Астраханью, Махачкалой, Баку и Тбилиси отменили с 1 по 31 декабря в связи с пандемией.
Сохраняется авиасообщение «Актау-Стамбул-Актау».
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила регулярные рейсы в Москву с 6 октября до 26 марта следующего года.
Полное расписание полётов можно скачать здесь.
Регулярное авиасообщение с Москвой, Краснодаром, Минводами, Астраханью, Махачкалой, Баку и Тбилиси отменили с 1 по 31 декабря в связи с пандемией.
Сохраняется авиасообщение «Актау-Стамбул-Актау».
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила регулярные рейсы в Москву с 6 октября до 26 марта следующего года.
Полное расписание полётов можно скачать здесь.