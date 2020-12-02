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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 1863

Трассы республиканского значения закрыли из-за гололёда в Мангистау

Несколько трасс республиканского значения перекрыли из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции по Мангистауской области.

Кадры видео на трассах за сегодня
Трассы республиканского значения перекрыли 2 декабря из-за гололёда.

Полицейские закрыли дороги Актау-Курык, Актау-Жетыбай, Жетыбай-Жанаозен, Жетыбай-Шетпе и 43 километра трассы до Форт-Шевченко.

- Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, будьте предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких манёвров. В зимний период недопустимо ездить на изношенной и летней резине, - отметил Жанарбек Бактыбаев, начальник департамента полиции области.



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Комментарии ( 3 )

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Добрыня (Посетители) Сегодня, 14:34
Нет ни спецтехники для обработки дорог с ледяным покрытием, ни химреагентов! Много уваважаемые противники показа фильма ,,Борат2" вы за два дня под петицией собрали 267тыс подписей против показа фильма! А против такого произвола!? Нет ни одной!
 
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  • Aktauskii
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:19
Как заставить работать дорожные службы, и смс приходит и техника у них есть а работы 0, ведь гололёд в Актау редкость, целый год готовились и деньги веделялись, бордак.
 
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  • slavik
  • Daulet201999
  • Neo_454
 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 13:36
Конечно, лучше закрыть чем бороться с гололёдом. Если бы в России по каждому снежному, морозному пуку дороги перекрывали, то вся логистика бы встала...
 
 

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