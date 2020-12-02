Трассы республиканского значения закрыли из-за гололёда в Мангистау

Кадры видео на трассах за сегодня

Трассы республиканского значения перекрыли 2 декабря из-за гололёда.



Полицейские закрыли дороги Актау-Курык, Актау-Жетыбай, Жетыбай-Жанаозен, Жетыбай-Шетпе и 43 километра трассы до Форт-Шевченко.



- Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, будьте предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких манёвров. В зимний период недопустимо ездить на изношенной и летней резине, - отметил Жанарбек Бактыбаев, начальник департамента полиции области.