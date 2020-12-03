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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 5280

Транспортные полицейские пять дней искали утерянную пассажиром сумку с 4 миллионами тенге

Пассажир поезда сообщением «Алматы - Мангистау» сообщил транспортным полицейским, что потерял сумку, в которой лежали 4 миллиона тенге и документы. Стражам порядка потребовалось пять дней, чтобы отыскать пропажу. Об этом рассказал сам пассажир и заместитель начальника Линейного отдела полиции на станции Мангистау Куанышкерей Кызылбаев.

Фото предоставили в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК
В пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК рассказали историю поиска сумки, в которой находилось 4 миллиона тенге.

Утром 27 ноября Аскар Жуланов пассажирским поездом прибыл на станцию Мангистау из Алматы. Выйдя из вагона, по дороге в такси, перебирая сумки, мужчина обнаружил, что одной сумки не хватает. Именно в той сумке были 4 миллиона тенге.

Поиски собственными силами не дали положительных результатов. Не тратя понапрасну время, он направился в линейный отдел полиции и обратился с письменным заявлением о пропаже крупной денежной суммы. Принятыми оперативно-розыскными мерами оперуполномоченных станции Мангистау сумка нашлась.

- Данный пассажир сошёл с поезда и на перроне оставил свою сумку, которую по неосторожности с собой забрал другой неизвестный пассажир. С момента поступления заявления во всех регионах были организованы рейдовые мероприятия. Процесс розыска сумки оказался очень сложным и продлился на пять дней. Причиной тому стало то, что вокзал является плотно сконцентрированным местом граждан. Также были подвергнуты проверке все объекты транспорта, включая близко расположенные к вокзалу здания, вплоть до мест для мусора и мест обитания бродяг, - отметил заместитель начальника Линейного отдела полиции на станции Мангистау Куанышкерей Кызылбаев.

По его словам, были проведены проверочные мероприятия по всему вагону, на котором следовал данный пассажир.

- Мы связывались с каждым пассажиром и даже посещали их места жительства. На данное мероприятие были задействованы все оперуполномоченные нашего отдела. Наша работа дала свои плоды, и мы установили того самого неизвестного пассажира, который по неосторожности забрал утерянную сумку. Деньги были возвращены владельцу в полном объёме, - прокомментировал заместитель начальника Линейного отдела полиции на станции Мангистау.

Оперуполномоченным, которые не считаясь с личным временем, выполняли свой служебный долг, владелец сумки выразил особую благодарность.

- Это для моей семьи была очень большая и значительная сумма денег. Мы бесконечно рады тому, что наши деньги нашлись. Мы были свидетелями очень сложной поисковой работы транспортных полицейских, которая продлилась пять дней, и очень довольны результатами. Выражаем всем огромную благодарность, - говорит Аскар Жуланов.

Деньги в размере 4 миллионов тенге для семьи Жулановых была очень значительной, так как на половину суммы они хотели решить вопрос с жильём Актау, а оставшуюся часть планировали потратить на лечение сына, который тяжело болен.



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Комментарии ( 9 )

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  • Aleksa-N
 Oлeг (Посетители) Сегодня, 14:23
Один потерял, другой "по неосторожности" взял сумку с собой, третьи 4 суток искали и нашли.

Анекдот.

Конечно же фейк.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 14:19
 По неосторожности с собой забрал другой неизвестный пассажир!?
А что ,так можно было?
 
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NASA (Посетители) Сегодня, 14:15
Отдельная благодарность, заместителю начальника Линейного отдела полиции на станции Мангистау Куанышкерей Кызылбаеву. Служи всегда простому Народу!
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:26
Вот какой рассеянный с улицы Бассейной... uhmylka
 
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  • My_way
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:59
Хорошо что нашли, а сколько хозяин денег отдал за вознаграждения 50%? Без вознаграждения вряд ли нашли, по собственному опыту
 
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  • Oraz
  • tolk
 Geredot (Посетители) Сегодня, 11:41
это отл новость
 
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  • Papirosso
  • babe
  • My_way
  • Aleksa-N
 leo529 (Посетители) Сегодня, 11:40
На половину суммы от 4 миллионов решить вопрос с жильем в Актау - они точно в тот город приехали? :))
 
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  • Neo_454
  • Kain-Livesy
 Око (Посетители) Сегодня, 11:30
Выйдя из вагона, по дороге в такси, перебирая сумки, мужчина обнаружил, что одной сумки не хватает. Именно в той сумке были 4 миллиона тенге.

Ага, в других просто по 20 млн лежало... подумаешь, сумочку с 4 млн не заметил))))

всё вижу
 
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  • Око
  • Aktauskii
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  • tolk
 n92 (Посетители) Сегодня, 11:30
5 дней потребовалось чтоб обзвонить вагон зная фамилии и имена...ну "молодцы", что сказать...а если бы были неизвестные люди, как в автобусе например)))
 
 

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