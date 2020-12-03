Транспортные полицейские пять дней искали утерянную пассажиром сумку с 4 миллионами тенге

Фото предоставили в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК

В пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК рассказали историю поиска сумки, в которой находилось 4 миллиона тенге.



Утром 27 ноября Аскар Жуланов пассажирским поездом прибыл на станцию Мангистау из Алматы. Выйдя из вагона, по дороге в такси, перебирая сумки, мужчина обнаружил, что одной сумки не хватает. Именно в той сумке были 4 миллиона тенге.



Поиски собственными силами не дали положительных результатов. Не тратя понапрасну время, он направился в линейный отдел полиции и обратился с письменным заявлением о пропаже крупной денежной суммы. Принятыми оперативно-розыскными мерами оперуполномоченных станции Мангистау сумка нашлась.



- Данный пассажир сошёл с поезда и на перроне оставил свою сумку, которую по неосторожности с собой забрал другой неизвестный пассажир. С момента поступления заявления во всех регионах были организованы рейдовые мероприятия. Процесс розыска сумки оказался очень сложным и продлился на пять дней. Причиной тому стало то, что вокзал является плотно сконцентрированным местом граждан. Также были подвергнуты проверке все объекты транспорта, включая близко расположенные к вокзалу здания, вплоть до мест для мусора и мест обитания бродяг, - отметил заместитель начальника Линейного отдела полиции на станции Мангистау Куанышкерей Кызылбаев.



По его словам, были проведены проверочные мероприятия по всему вагону, на котором следовал данный пассажир.



- Мы связывались с каждым пассажиром и даже посещали их места жительства. На данное мероприятие были задействованы все оперуполномоченные нашего отдела. Наша работа дала свои плоды, и мы установили того самого неизвестного пассажира, который по неосторожности забрал утерянную сумку. Деньги были возвращены владельцу в полном объёме, - прокомментировал заместитель начальника Линейного отдела полиции на станции Мангистау.



Оперуполномоченным, которые не считаясь с личным временем, выполняли свой служебный долг, владелец сумки выразил особую благодарность.



- Это для моей семьи была очень большая и значительная сумма денег. Мы бесконечно рады тому, что наши деньги нашлись. Мы были свидетелями очень сложной поисковой работы транспортных полицейских, которая продлилась пять дней, и очень довольны результатами. Выражаем всем огромную благодарность, - говорит Аскар Жуланов.



Деньги в размере 4 миллионов тенге для семьи Жулановых была очень значительной, так как на половину суммы они хотели решить вопрос с жильём Актау, а оставшуюся часть планировали потратить на лечение сына, который тяжело болен.