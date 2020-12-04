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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:02

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В Актау начался приём документов в Назарбаев Интеллектуальную школу

В Актау начался прием документов от школьников для поступления в седьмые классы Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления. Прием документов продлится до 23 января 2021 года. Об этом сообщает представитель пресс-службы образовательного учреждения Рысгуль Рамазанова.

Фото из архива
В Назарбаев Интеллектуальной школе Актау с целью формирования ученического контингента на 2021-2022 учебный год начался прием документов на конкурс по присуждению образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан Елбасы - «Өркен» - для обучения учащихся в седьмых классах, сообщают в пресс службе школы.

Для обеспечения безопасности и соблюдения санитарных требований в период карантинных ограничений будет обеспечено регулирование потока посетителей приемных комиссий в Интеллектуальной школе через сервис онлайн-бронирования. Теперь претендентам или их родителям необходимо пройти на сайт школы и забронировать дату и время посещения школы для подачи документов на конкурсный отбор.

- Для нас очень важно здоровье населения, поэтому мы относимся с большой ответственностью. Для бронирования очереди необходимо пройти на сайт akt.nis.edu.kz и выбрать раздел «конкурсный отбор». Затем выбрать функцию «бронирование» и указать удобное время для посещения, - отметила председатель приемной комиссии Ырыскул Имамбаева.

Для участия в конкурсном отборе ученик должен предоставить в приемную комиссию следующие документы: копии свидетельства о рождении претендента, ИИН претендента, копию удостоверения личности законного представителя с указанием ИИН, заполненную анкета (форма анкеты скачивается при бронировании места и времени, заполняются заранее и предоставляется вместе с другими документами), медицинскую справку формы 086/у (в случае наличия), копию табеля успеваемости и поведения претендента за первое полугодие с подписью и печатью руководителя школы, цифровую фотографию претендента размером 3х4 см, объемом не более 1 Мб (мегабайт) или выполняется фотосъемка в приемной комиссии при подаче документов.

В пресс-службе образовательного учреждения отметили, что внесены изменения в структуру комплексных тестирований конкурсного отбора. В 2021 году в первый день конкурсного отбора после раздела «Количественные характеристики» претенденты будут сдавать тест по предмету «Естествознание». Тест будет состоять из 20 тестовых заданий. Продолжительность теста – 30 минут. Таким образом, тестирование в первый и во второй дни конкурса будут длиться по два часа. Результаты предмета «Естествознание» не будут учитываться во время статистической и психометрической обработки результатов конкурсного отбора.

- Мы наблюдаем, что количество желающих обучаться в Интеллектуальной школе Актау с каждым годом растет. Например, в прошлом году 1150 учеников сдали документы. Это рекордный показатель за пять лет работы. Также было замечено, что растет уровень знании претендентов. Это очень радует. В этом учебном году в седьмых классах обучаются 146 детей, - рассказала председатель комиссии Ырыскул Имамбаева.

Прием документов на конкурсный отбор закончится 23 января 2021 года. Документы принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 12:30 до 13:30. Праздничные, выходные дни: 16,17,31 декабря 2020 года, 1,2,7 января 2021 года.

Для бронирования очереди: www.akt.nis.edu.kz; телефоны для справок: 8 778 156 80 46, 8 778 156 80 36, 8 72 92 70 10 66, 8 72 92 70 10 61.



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