Ночной клуб в Актау оштрафовали за организацию концерта рэпера во время карантина

В Актау пытались провести концерт рэп-исполнителя, известного под псевдонимом V $ X V PRiNCE (Асха Принц).Попытку организовать мероприятие во время пандемии коронавируса пресекли сначала полицейские, которые патрулировали неподалеку, а затем мониторинговая группа. По мнению очевидцев, привлекались и подразделения особого назначения.-5 декабря в 21:40 при патрулировании в 7 и 9 микрорайонах участковые инспекторы: майор полиции Яцко Д. и капитан полиции Алиев Р. заметили большое скопление людей в количестве 70 человек возле входа в клуб «Н2О». В ходе опроса присутствующих было выяснено, что в клубе «Н2О» проходит концерт. Была вызвана мобильная мониторинговая группа (акимат, сэс, пресс служба акимата) концерт был остановлен. На организатора концерта собран материал по статье 425 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.За нарушение статьи 425 административного кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 30 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 230 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 310 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 1600 МРП.Сумму штрафа, которую наложили на организатора концерта, в полицейском ведомстве не назвали.