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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 09:32

Просмотров: 2139

Ночной клуб в Актау оштрафовали за организацию концерта рэпера во время карантина

Более 70 желающих попасть на концерт рэп-исполнителя собрались около входа в ночной клуб. Толпу заметили полицейские, которые вызвали мониторинговую группу. Сотрудники СЭС, пресс-служба акимата и полиция прервали концерт. На организатора мероприятия наложили штраф по статье 425 административного кодекса. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадры видео
В Актау пытались провести концерт рэп-исполнителя, известного под псевдонимом V $ X V PRiNCE (Асха Принц).

Попытку организовать мероприятие во время пандемии коронавируса пресекли сначала полицейские, которые патрулировали неподалеку, а затем мониторинговая группа. По мнению очевидцев, привлекались и подразделения особого назначения.




-5 декабря в 21:40 при патрулировании в 7 и 9 микрорайонах участковые инспекторы: майор полиции Яцко Д. и капитан полиции Алиев Р. заметили большое скопление людей в количестве 70 человек возле входа в клуб «Н2О». В ходе опроса присутствующих было выяснено, что в клубе «Н2О» проходит концерт. Была вызвана мобильная мониторинговая группа (акимат, сэс, пресс служба акимата) концерт был остановлен. На организатора концерта собран материал по статье 425 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

За нарушение статьи 425 административного кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 30 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 230 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 310 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 1600 МРП.

Сумму штрафа, которую наложили на организатора концерта, в полицейском ведомстве не назвали.



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Комментарии ( 1 )

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 Сухов. (Посетители) Сегодня, 11:14

Сумму штрафа, которую наложили на организатора концерта, в полицейском ведомстве не назвали.

И не назовут!. Потому что организатор из того же "ведомства", и крышей из слуг народа.
Уже спустили всё на тормозах, а для "лады" пришлют отписку - отмазку.

Это точно.
 
 

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