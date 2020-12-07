Директором Мангистауской областной больницы стал Жанибек Ажмуханов

Жанибек Ажмуханов. Фото пользователей Facebook
Директором Мангистауской областной больницы стал Ажмуханов Жанибек Султанович, 1969 года рождения.
Имеет два высших образования: Казахский государственный медицинский университет города Алматы и Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии КазНМУ города Алматы (квалификация – магистр по акушерству и гинекологии).
Жанибек Ажмуханов свою трудовую деятельность начал с должности врача акушера-гинеколога в Жанаозенском городском родильном доме.
Работал в департаменте здравоохранения Мангистауской области главным акушером-гинекологом, заместителем директора по лечебно-профилактической работе, родовспоможению и детству.
Возглавлял два года областной перинатальный центр в Актау.
С 2012 года работал в Алматы. Женат. Воспитывает двоих детей.
Ранее должность директора МОБ занимал Болатбек Каюпов. Сейчас в отношении него заведено уголовное дело по подозрению в получении взятки.
Имеет два высших образования: Казахский государственный медицинский университет города Алматы и Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии КазНМУ города Алматы (квалификация – магистр по акушерству и гинекологии).
Жанибек Ажмуханов свою трудовую деятельность начал с должности врача акушера-гинеколога в Жанаозенском городском родильном доме.
Работал в департаменте здравоохранения Мангистауской области главным акушером-гинекологом, заместителем директора по лечебно-профилактической работе, родовспоможению и детству.
Возглавлял два года областной перинатальный центр в Актау.
С 2012 года работал в Алматы. Женат. Воспитывает двоих детей.
Ранее должность директора МОБ занимал Болатбек Каюпов. Сейчас в отношении него заведено уголовное дело по подозрению в получении взятки.