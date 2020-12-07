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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 4180

Чудеса Мангистау: Новый выпуск «Орёл и решка» вышел на украинском телевидении

В новом выпуске ведущие знаменитой передачи «Орёл и решка» Антон Зайцев и Василиса Хвостова посетили красоты Мангистауской области и её административного центра - Актау.

Скриншот видеоматериала
Очередная серия программы «Орёл и решка» вышла на украинском телеканале «Новый канал».

Ведущие передачи показали уникальные особенности нашего края - маяк, расположенный на крыше дома, Каспийское море, которое на самом деле - озеро, расположенное на его берегу первый в Актау пятизвёздочный отель, этноаул «Когез», старое кладбище кочевников, знаменитое урочище Бозжыра и многое другое.




Чудеса Мангистау: Новый выпуск «Орёл и решка» вышел на украинском телевидении

Чудеса Мангистау: Новый выпуск «Орёл и решка» вышел на украинском телевидении

Чудеса Мангистау: Новый выпуск «Орёл и решка» вышел на украинском телевидении

Чудеса Мангистау: Новый выпуск «Орёл и решка» вышел на украинском телевидении


По традиции, ведущие подкинули монетку, чтобы узнать, кому повезёт провести уикенд с «золотой картой», а кому прожить выходные на 100 долларов США. В этом выпуске передачи «не повезло» Василисе Хвостовой - ей выпала «решка».

Чудеса Мангистау: Новый выпуск «Орёл и решка» вышел на украинском телевидении



Посмотреть выпуск можно ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ

Напомним, ранее сообщалось, о том, что клад «Орёл и решка» меньше, чем за час с выхода передачи нашёл житель Актау.



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Комментарии ( 6 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:06
за "Ет" в мужскую компанию как бы женщина не садиться )
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 16:58
Цитата: капучина
в ютубе обычно на канале Орел и Решка есть все выпуски

В ютубе они сказали опубликуют только 02.01.2021 году.
 
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капучина (Посетители) Сегодня, 16:07
kz1990,в ютубе обычно на канале Орел и Решка есть все выпуски
 
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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 15:49
Лучший, Обе указаны в новости. Вторую смотрите если с впн заморачиваться не хотите
 
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Лучший (Посетители) Сегодня, 15:46
А можно ссылку на программу? )
 
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  • HalatHalatuHalat
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:37
По ссылке прошёл выпуск не доступен в нашей стране. boyan
Интересно сколько проплатили наши чинуши и отель Риксос для этой пиар рекламы? crazy
 
 

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