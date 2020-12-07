Чудеса Мангистау: Новый выпуск «Орёл и решка» вышел на украинском телевидении

Скриншот видеоматериала
Очередная серия программы «Орёл и решка» вышла на украинском телеканале «Новый канал».
Ведущие передачи показали уникальные особенности нашего края - маяк, расположенный на крыше дома, Каспийское море, которое на самом деле - озеро, расположенное на его берегу первый в Актау пятизвёздочный отель, этноаул «Когез», старое кладбище кочевников, знаменитое урочище Бозжыра и многое другое.
По традиции, ведущие подкинули монетку, чтобы узнать, кому повезёт провести уикенд с «золотой картой», а кому прожить выходные на 100 долларов США. В этом выпуске передачи «не повезло» Василисе Хвостовой - ей выпала «решка».
Посмотреть выпуск можно ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ
Напомним, ранее сообщалось, о том, что клад «Орёл и решка» меньше, чем за час с выхода передачи нашёл житель Актау.
Ведущие передачи показали уникальные особенности нашего края - маяк, расположенный на крыше дома, Каспийское море, которое на самом деле - озеро, расположенное на его берегу первый в Актау пятизвёздочный отель, этноаул «Когез», старое кладбище кочевников, знаменитое урочище Бозжыра и многое другое.
По традиции, ведущие подкинули монетку, чтобы узнать, кому повезёт провести уикенд с «золотой картой», а кому прожить выходные на 100 долларов США. В этом выпуске передачи «не повезло» Василисе Хвостовой - ей выпала «решка».
Посмотреть выпуск можно ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ
Напомним, ранее сообщалось, о том, что клад «Орёл и решка» меньше, чем за час с выхода передачи нашёл житель Актау.