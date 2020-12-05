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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 852

Житель Актау нашёл клад программы «Орёл и решка»

Асхар Нугманов нашел клад проекта «Орёл и решка» меньше, чем за час после выхода программы в эфир.

Фото предоставлено Асхаром Нугмановым
Житель Актау нашел клад программы «Орёл и решка» 5 декабря. Он отправился искать клад в тот же момент, как только увидел новый выпуск передачи.

- Я начал смотреть эпизод с телефона на сайте «Нового канала». Как только в трансляции показали макет Шеркалы по дороге в аэропорт, где был спрятан клад, я сел в машину и рванул туда. Когда я приехал, один парень уже был там, и мы стали обходить макет с разных сторон. Среди камней я увидел стекло и понял, что это и есть бутылка с кладом. Другие искатели, которые подъехали позже, даже попросили меня сфоткаться с ними, - рассказал Асхар Нугманов.

Как известно, ведущие передачи «Орёл и решка» каждый выпуск прячут бутылку со 100 долларами в одном из мест съемки.

Напомним, ранее сообщалось, что выпуск шоу «Орёл и решка» про Мангистау выйдет на украинском телеканале «Новый Канал» 5 декабря.




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