Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «Айда», 16 микрорайон

АГЗС «Гелиос», напротив ХГМЗ, в сторону завода «Каспий битум»

АГЗС «Гелиос», в районе села Баскудук

АГЗС «Акнур», в районе села Баскудук

АГЗС «Лашын», в районе микрорайона Шыгыс-2

АГЗС «Шынар», в районе микрорайона Шыгыс-2

АГЗС «Аяулым», в районе ХГМЗ

АГЗС «Жолды», в районе ХГМЗ (очередей нет)

АГЗС «SINOOIL», напротив ХГМЗ, в сторону завода «Каспий битум»

АГЗС «Мухит», в районе базы «Рекон-Актау»

Специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона побывали на автогазозаправочных станциях в Актау и прилегающих районах. Газ в свободной продаже нашли на следующих заправках:- В центре наблюдаются очереди, а за городом газ имеется в свободной продаже, и очередей нет, - отметили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.