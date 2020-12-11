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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 1127

Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

Сегодня, 11 декабря, специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций.

Фото ведомства
Специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона побывали на автогазозаправочных станциях в Актау и прилегающих районах. Газ в свободной продаже нашли на следующих заправках:

Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «Айда», 16 микрорайон


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «Гелиос», напротив ХГМЗ, в сторону завода «Каспий битум»


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «Гелиос», в районе села Баскудук


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «Акнур», в районе села Баскудук


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «Лашын», в районе микрорайона Шыгыс-2


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «Шынар», в районе микрорайона Шыгыс-2


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «Аяулым», в районе ХГМЗ


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «Жолды», в районе ХГМЗ (очередей нет)


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «SINOOIL», напротив ХГМЗ, в сторону завода «Каспий битум»


Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

АГЗС «Мухит», в районе базы «Рекон-Актау»


- В центре наблюдаются очереди, а за городом газ имеется в свободной продаже, и очередей нет, - отметили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.



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Комментарии ( 4 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:29
)))) такое ощущение что дали команду что едет проверка и сразу как е то заправки заработали)))) и действительно а то что по 60 тенге проверка в упор не увидела?
 
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hapiness (Посетители) Сегодня, 17:14
ДухLess,
То же самое. Незнаю даже что писать. Я в шоке.
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 16:10
оказалось как обычно "народ врет"...
а акимату по*** что цена 60 на некоторых заправках.
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 15:40
Вранье! По дороге из города до станции Мангышлак газа нет. Заправился возле ж/д переезда в районе ТЭЦ-1, стоял в очереди 1 час 37 минут. На ушах уже места нет, куда лапшу вешать от вашего вранья angry

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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