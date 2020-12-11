Чиновники Актау проверили автогазозаправочные станции

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Специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона побывали на автогазозаправочных станциях в Актау и прилегающих районах. Газ в свободной продаже нашли на следующих заправках:
- В центре наблюдаются очереди, а за городом газ имеется в свободной продаже, и очередей нет, - отметили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
АГЗС «Айда», 16 микрорайон
АГЗС «Гелиос», напротив ХГМЗ, в сторону завода «Каспий битум»
АГЗС «Гелиос», в районе села Баскудук
АГЗС «Акнур», в районе села Баскудук
АГЗС «Лашын», в районе микрорайона Шыгыс-2
АГЗС «Шынар», в районе микрорайона Шыгыс-2
АГЗС «Аяулым», в районе ХГМЗ
АГЗС «Жолды», в районе ХГМЗ (очередей нет)
АГЗС «SINOOIL», напротив ХГМЗ, в сторону завода «Каспий битум»
АГЗС «Мухит», в районе базы «Рекон-Актау»
- В центре наблюдаются очереди, а за городом газ имеется в свободной продаже, и очередей нет, - отметили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.