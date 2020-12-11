СпецЦОН Актау работает в штатном режиме

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Жители Мангистау могут беспрепятственно воспользоваться услугами по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.
Ранее сообщалось, что в актауском спецЦОНе уже несколько дней выстраиваются очереди посетителей. Произошёл сбой в работе информационной системы УАП ремонтно-эксплуатационного отдела Актау.
Ранее сообщалось, что в актауском спецЦОНе уже несколько дней выстраиваются очереди посетителей. Произошёл сбой в работе информационной системы УАП ремонтно-эксплуатационного отдела Актау.
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