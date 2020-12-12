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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:17

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Министры, ученые и аким обсудили строительство отеля на Бозжыре

Строительство отеля в урочище Бозжыра обсудили с казахстанскими учеными. Собравшиеся отметили, что «дикий туризм» может навредить природе региона. В обсуждении принял участие и директор по плейсмейкингу товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Urban Living» Рикардо Марине. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев и председатель правления нацкомпании Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев 11 декабря прибыли в Мангистаускую область с рабочим визитом.

Они встретились с учеными и представителями местного сообщества, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию вокруг строительства туристского комплекса в урочище Бозжыра. По их мнению, «дикий туризм» пагубно влияет на природу Мангистау.

Глава Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев в ходе встречи сказал, что за год достопримечательности Мангистау посетило около 50 000 человек, большая часть из которых прибыла на автомобильном транспорте. Он отметил, что именно автомобили вредят экологии в данной локации. Его поддержал местный эколог Кирилл Осин, который подчеркнул, что необходимо обеспечить контроль перемещения транспорта и сделать полный запрет на съезд с постоянных степных дорог.

- Учитывая прогнозы по развитию туризма Мангистауской области, в ближайшие два года планируется получить 6000 новых койко-мест. Следовательно, интерес к уникальной местности будет расти, и поэтому важно создать правильную туристскую инфраструктуру, в том числе визит-центр. Все это должно быть без ущерба экологии. Также важно развить маршруты, нацеленные на селфи-туризм, и создать организованные смотровые площадки и пункты проката. Это даст мотивацию для туриста не отклоняться от хаотичного движения, и он сможет получить весь спектр желаемых услуг, - сказал Ержан Еркинбаев.

На встрече присутствовал член Королевского Института градостроительства Англии, директор по плейсмейкингу ТОО «Urban Living» Рикардо Марине. Он отметил, что его заинтересовала красивая природа и живописность Мангистауской области, и он решил приехать и увидеть своими глазами уникальную местность.

- Я путешествовал по многим странам, видел множество достопримечательностей, но Бозжыра - особенная. Очень важно к ней относиться бережно, предпринять все меры для защиты данной местности и регулирования потока туристов, - сказал Рикардо Марине.

Он высказался об идее строительства гостиницы в отдаленном районе.

- Если ресурсы отеля будут направлены на защиту, просвещение и осведомленность об ущелье, если проект будет реализовываться инвесторами с большой заботой об окружающей среде, если существует максимально безотходный механизм, то это хорошая идея. Спускаться на дно ущелья следует пешком, на лошадях или на электромобиле. Если есть инструкции, объясняющие туристам, как вести себя на природе, как собирать мусор, то при правильном обращении туризм на Бозжыре, как и на памятниках природы во всем мире, можно будет развивать устойчивым образом, - сказал эксперт.

Напомним, ранее министр экологии, геологии и природопользования Магзум Мирзагалиев высказался о строительстве сафари-отеля в Мангистау.



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