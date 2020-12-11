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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Вчера, 20:39

Просмотров: 493

Магзум Мирзагалиев: К размещению сафари-отеля в Мангистау надо подойти с осторожностью

Министр экологии, геологии и природопользования Республики Казахстан прибыл в Мангистаускую область. По его словам, строительство на Бозжыре должно учитывать и экономические, и экологические интересы региона.

Фото из архива Lada.kz
По словам Магзума Мирзагалиева, нельзя развивать туризм, когда существует риск вреда окружающей среде.

- Важен баланс между экологией и экономикой. В последние годы экология была не на первом месте, но сейчас ситуация меняется, и, как профильный министр, я могу это только поддерживать, - сообщил Магзум Мирзагалиев.

Во время своего визита в Мангистау министр заявил, что полноценного проекта отеля пока нет. Существующие претензии основаны на черновом проекте, который будут обсуждать и дорабатывать.

- В связи с критикой проекта со стороны общественности мы провели собрание с учёными региона. По их словам, развивать туризм в Мангистау необходимо, но к проекту отеля в районе Бозжыры нужно подходить с большой осторожностью, - добавил Магзум Мирзагалиев.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.

Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.

Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.



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