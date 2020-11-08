«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 08 Ноября
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.43 KZT
  • €1 = 512.52 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 610

В Министерстве экологии прокомментировали идею строительства на Бозжыре

На Бозжыре планируют строительство жилых пунктов, в которых туристы могли бы остаться на ночлег. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону. Контроль за соблюдением правил застройки и прохождения экспертизы проекта ведут акиматы региона.

Вопрос строительства гостиницы не стоит, планируется строительство жилых пунктов, в которых туристы могли бы остаться на ночлег.

Выделение земельных участков под строительные объекты на территории заказника не является компетенцией Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

- На сегодняшний день в соответствии с протокольным поручением акима Мангистауской области разрабатывается постановление акима Каракиянского района о выделении 80 гектаров земли в местности Бозжыра. Минэкологии, в том числе Комитет лесного хозяйства и животного мира и его территориальные подразделения, будут осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства, - отметили в ведомстве.

Ранее местные экологи поднимали проблему большого количества мусора, который оставляют после себя несознательные туристы после посещения природных достопримечательностей области. Эта проблема актуальна для всех регионов страны. Поэтому Минэкологии вновь обращает внимание граждан на необходимость соблюдения чистоты и порядка во время отдыха на природе. Нормы по ужесточению наказания за несоблюдение экологического законодательства предусмотрены в проекте Экологического кодекса, который сейчас находится на рассмотрении в Парламенте.

Урочище Бозжыра расположено на территории заказника местного значения «Жабайушкан». Заказник создан в соответствии с постановлением акима региона от 31 июля 2012 года и относится к государственному региональному природному парку «Кызылсай» управления природных ресурсов и природопользования Мангистауской области. Он расположен на территории Каракиянского района. Его площадь составляет 316 141 гектара.

Напомним, ранее в Сети появилось видео со стройкой в районе Бозжыры. Глава «Kazakh Tourism» сказал, что строительство отеля в урочище Бозжыра не начиналось. Позже чиновники сообщили, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика