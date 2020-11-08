В Министерстве экологии прокомментировали идею строительства на Бозжыре

Фото из архива Lada.kz
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону. Контроль за соблюдением правил застройки и прохождения экспертизы проекта ведут акиматы региона.
Вопрос строительства гостиницы не стоит, планируется строительство жилых пунктов, в которых туристы могли бы остаться на ночлег.
Выделение земельных участков под строительные объекты на территории заказника не является компетенцией Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
- На сегодняшний день в соответствии с протокольным поручением акима Мангистауской области разрабатывается постановление акима Каракиянского района о выделении 80 гектаров земли в местности Бозжыра. Минэкологии, в том числе Комитет лесного хозяйства и животного мира и его территориальные подразделения, будут осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства, - отметили в ведомстве.
Ранее местные экологи поднимали проблему большого количества мусора, который оставляют после себя несознательные туристы после посещения природных достопримечательностей области. Эта проблема актуальна для всех регионов страны. Поэтому Минэкологии вновь обращает внимание граждан на необходимость соблюдения чистоты и порядка во время отдыха на природе. Нормы по ужесточению наказания за несоблюдение экологического законодательства предусмотрены в проекте Экологического кодекса, который сейчас находится на рассмотрении в Парламенте.
Урочище Бозжыра расположено на территории заказника местного значения «Жабайушкан». Заказник создан в соответствии с постановлением акима региона от 31 июля 2012 года и относится к государственному региональному природному парку «Кызылсай» управления природных ресурсов и природопользования Мангистауской области. Он расположен на территории Каракиянского района. Его площадь составляет 316 141 гектара.
Напомним, ранее в Сети появилось видео со стройкой в районе Бозжыры. Глава «Kazakh Tourism» сказал, что строительство отеля в урочище Бозжыра не начиналось. Позже чиновники сообщили, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель».
Вопрос строительства гостиницы не стоит, планируется строительство жилых пунктов, в которых туристы могли бы остаться на ночлег.
Выделение земельных участков под строительные объекты на территории заказника не является компетенцией Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
- На сегодняшний день в соответствии с протокольным поручением акима Мангистауской области разрабатывается постановление акима Каракиянского района о выделении 80 гектаров земли в местности Бозжыра. Минэкологии, в том числе Комитет лесного хозяйства и животного мира и его территориальные подразделения, будут осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства, - отметили в ведомстве.
Ранее местные экологи поднимали проблему большого количества мусора, который оставляют после себя несознательные туристы после посещения природных достопримечательностей области. Эта проблема актуальна для всех регионов страны. Поэтому Минэкологии вновь обращает внимание граждан на необходимость соблюдения чистоты и порядка во время отдыха на природе. Нормы по ужесточению наказания за несоблюдение экологического законодательства предусмотрены в проекте Экологического кодекса, который сейчас находится на рассмотрении в Парламенте.
Урочище Бозжыра расположено на территории заказника местного значения «Жабайушкан». Заказник создан в соответствии с постановлением акима региона от 31 июля 2012 года и относится к государственному региональному природному парку «Кызылсай» управления природных ресурсов и природопользования Мангистауской области. Он расположен на территории Каракиянского района. Его площадь составляет 316 141 гектара.
Напомним, ранее в Сети появилось видео со стройкой в районе Бозжыры. Глава «Kazakh Tourism» сказал, что строительство отеля в урочище Бозжыра не начиналось. Позже чиновники сообщили, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель».
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