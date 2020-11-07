Глава «Kazakh Tourism»: Стройка на Бозжыре не начиналась

- Мы будем первыми защищать Бозжыру, если строительство начнут в нарушение норм закона и без согласия общественности. Мы всегда за развитие туризма нашей страны и появления на ее карте уникальных туробъектов, но если это во вред природе, то такая «польза» нам не нужна, – добавил Ержан Еркинбаев.
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Мы будем первыми защищать Бозжыру, если строительство начнут в нарушение норм закона и без согласия общественности! Мы всегда ЗА развитие туризма нашей страны и появления на её карте уникальных туробъектов, но если это во вред природе, то такая «польза» нам не нужна, думаю... Опыт Швейцарии, Турции, Америки, Шанхая в строительстве уникальнейших обьектов туризма в природных зонах, таких, как Бозжыра, колосально успешен! Такие проекты подарили множество рабочих мест жителям, подняли уровень туризма региона и страны, усилили экономику, НО всё должно быть в четких рамках закона, я убеждён. Никакой стройки на Бозжыре не начиналось, то что в сети - это подготовка к разовому мероприятию. Между тем, надо отметить, что очень много стекла, пластика и другого мусора имеется в красивой долине, надо думать, как с этим бороться... Есть идеи?
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, снятое в районе Бозжыры. В ролике запечатлели большегрузные автомобили, которые используют в строительстве.