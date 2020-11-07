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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:05

Просмотров: 1104

Глава «Kazakh Tourism»: Стройка на Бозжыре не начиналась

Строительство отеля в урочище Бозжыра не начиналось. Об этом в своем Instagram написал Ержан Еркинбаев, председатель правления нацкомпании «Kazakh Tourism».

Фото из открытых источников
Слухи о строительстве отеля в урочище Бозжыра на своей странице в Instagram прокомментировал Ержан Еркинбаев. По его словам, на видео запечатлена подготовка к разовому мероприятию.

- Мы будем первыми защищать Бозжыру, если строительство начнут в нарушение норм закона и без согласия общественности. Мы всегда за развитие туризма нашей страны и появления на ее карте уникальных туробъектов, но если это во вред природе, то такая «польза» нам не нужна, – добавил Ержан Еркинбаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мы будем первыми защищать Бозжыру, если строительство начнут в нарушение норм закона и без согласия общественности! Мы всегда ЗА развитие туризма нашей страны и появления на её карте уникальных туробъектов, но если это во вред природе, то такая «польза» нам не нужна, думаю... Опыт Швейцарии, Турции, Америки, Шанхая в строительстве уникальнейших обьектов туризма в природных зонах, таких, как Бозжыра, колосально успешен! Такие проекты подарили множество рабочих мест жителям, подняли уровень туризма региона и страны, усилили экономику, НО всё должно быть в четких рамках закона, я убеждён. Никакой стройки на Бозжыре не начиналось, то что в сети - это подготовка к разовому мероприятию. Между тем, надо отметить, что очень много стекла, пластика и другого мусора имеется в красивой долине, надо думать, как с этим бороться... Есть идеи?

Публикация от Yerzhan Yerkinbayev (@yerkinbayev)



Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, снятое в районе Бозжыры. В ролике запечатлели большегрузные автомобили, которые используют в строительстве.



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Комментарии ( 2 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 21:22
Елбасы уже дал отмашку в свой последний визит, встречаясь с представителями турецких Rixos-строителей.
"В ходе мероприятия было отмечено, что развитие кластера в регионе позволит создать порядка 50 тысяч рабочих мест"...
Наверное, речь шла про 50 000 турецких строителей
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергей Владимиров
  • pronina1976
  • мунайши73
  • shurik_kz11
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 18:32
Интересно, ещё остались люди, которые верят официальным заявления наших чиновников?
 
 

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