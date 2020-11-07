В Сети появилось видео со стройкой в районе Бозжыры

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Кадры с большегрузными автомобилями, которые, предположительно, устанавливают общественный туалет или «бытовку», опубликовали в Сети сегодня, 7 ноября.
Пользователь Сети Сергей Хачатрян остался недоволен таким решением.
Свое недовольство он выразил на своей странице в Instagram.
- Лучше бы огородили это место, изолировали. Туристы бы приезжали сюда, посещали эту гавань дикой природы. Платили бы деньги за это, но не за номер в гостинице, или что здесь собираются строить. Сохранялась бы природа, никто не мусорил бы. Контролировали бы каждого, кто посещает это место. Что здесь теперь будет - неизвестно. Нельзя забывать о том, что в этом месте появляются дикие, редкие животные - строительство изменит ареал их жизнедеятельности, - сказал Сергей Хачатрян.
Пользователи Сети предположили, что в урочище Бозжыра планируют построить новый отель.
Ранее в Сети опубликовали документ с эскизным проектом «будущего» отеля. Посмотреть его можно здесь.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.
Гора Бозжыра расположена в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 километрах от Актау. Является одним из самых популярных мест среди туристов и путешественников. Объект вошел в список сакральных объектов по проекту регионального значения «Сакральная география Казахстана» в рамках программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Урочище называют одним из самых красивых мест в стране.
Пользователь Сети Сергей Хачатрян остался недоволен таким решением.
Свое недовольство он выразил на своей странице в Instagram.
- Лучше бы огородили это место, изолировали. Туристы бы приезжали сюда, посещали эту гавань дикой природы. Платили бы деньги за это, но не за номер в гостинице, или что здесь собираются строить. Сохранялась бы природа, никто не мусорил бы. Контролировали бы каждого, кто посещает это место. Что здесь теперь будет - неизвестно. Нельзя забывать о том, что в этом месте появляются дикие, редкие животные - строительство изменит ареал их жизнедеятельности, - сказал Сергей Хачатрян.
Пользователи Сети предположили, что в урочище Бозжыра планируют построить новый отель.
Ранее в Сети опубликовали документ с эскизным проектом «будущего» отеля. Посмотреть его можно здесь.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.
Гора Бозжыра расположена в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 километрах от Актау. Является одним из самых популярных мест среди туристов и путешественников. Объект вошел в список сакральных объектов по проекту регионального значения «Сакральная география Казахстана» в рамках программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Урочище называют одним из самых красивых мест в стране.