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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 1615

Акимат: На Бозжыре предложили построить отель

Опубликованный в Сети видеоролик с процессом строительства на территории урочища Бозжыра прокомментировали в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель».

- На данный момент на территории урочища Бозжыра никакие строительные работы ещё не ведутся. На видео, которое распространяется в Сети, идет временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта сроком на два дня. На сегодняшний день ведется работа по проектированию указанного отеля, - пояснили в пресс-службе главы региона.

Проектирование будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства.

Проект после готовности будет представлен на общественных слушаниях.

- К слову, объект будет полностью соответствовать требованиям «зеленых» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами, - добавили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Напомним, ранее в Сети появилось видео со стройкой в районе Бозжыры. Глава «Kazakh Tourism» сказал, что строительство отеля в урочище Бозжыра не начиналось.



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Комментарии ( 4 )

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  • valesa
  • Сергей Владимиров
 camel (Посетители) Сегодня, 22:12
Лезут они сюда "без предварительных расчётов и подсчётов включая изменения климата и экологии".Заинтересованность турецких инвесторов в другом. В том, чтобы постепенно максимально нарастить свое долгосрочное влияние на территории Казахстана, даже себе в убыток на первоначальном этапе. Для этого отрываются бесплатные школы-лицеи-колледжи, где воспитывается турко-ориентированная молодежь

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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  • Сергей Владимиров
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 21:34
проект: Акимат(выселки- филиал). От пересиживания в кабинетах с кондёрами, со всеми городскими благами( засохшая зелень, разбитые пешеходные дорожки...), личными авто, подсчётом навара с бюджета... в некоторых головах возникают проекты с воздушными замками. Начинать строить землянки-палатки для преселения таковых *мучеников* в районах подальше от города- впадина Карагие и п п.Для плодотворного воплощения оных идей и благоустройства выделенных пространств с нуля, на собственные деньги и деньги инвесторов которые найдуться. Ищем инвесторов для воплощения проекта! draznilka
 
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  • Ну Ну
  • ABCD
  • Космос
  • Сергей Владимиров
 markus (Посетители) Сегодня, 20:48
Уже всё порешали давно наверху. Нас перед фактом поставили. Хотите не хотите,а отелю быть.... А дальше как говорится больше. В итоге застроят и загадят все уникальные природные места Мангистау под громким лозунгом развития туризма.
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 20:34
Меня одно радует делая выводы исходя из заинтересованности крупных инвесторов это то что в ближайшей перспективе у нас по экологии с морем и в целом по суше всё окей. Не стали-бы они лезть без все целых предварительных расчётов и подсчётов включая изменения климата и экологии.
 
 

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