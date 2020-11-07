Акимат: На Бозжыре предложили построить отель

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель».
- На данный момент на территории урочища Бозжыра никакие строительные работы ещё не ведутся. На видео, которое распространяется в Сети, идет временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта сроком на два дня. На сегодняшний день ведется работа по проектированию указанного отеля, - пояснили в пресс-службе главы региона.
Проектирование будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства.
Проект после готовности будет представлен на общественных слушаниях.
- К слову, объект будет полностью соответствовать требованиям «зеленых» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами, - добавили в пресс-службе акима Мангистауской области.
Напомним, ранее в Сети появилось видео со стройкой в районе Бозжыры. Глава «Kazakh Tourism» сказал, что строительство отеля в урочище Бозжыра не начиналось.
- На данный момент на территории урочища Бозжыра никакие строительные работы ещё не ведутся. На видео, которое распространяется в Сети, идет временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта сроком на два дня. На сегодняшний день ведется работа по проектированию указанного отеля, - пояснили в пресс-службе главы региона.
Проектирование будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства.
Проект после готовности будет представлен на общественных слушаниях.
- К слову, объект будет полностью соответствовать требованиям «зеленых» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами, - добавили в пресс-службе акима Мангистауской области.
Напомним, ранее в Сети появилось видео со стройкой в районе Бозжыры. Глава «Kazakh Tourism» сказал, что строительство отеля в урочище Бозжыра не начиналось.