«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 10 Ноября
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.1 KZT
  • €1 = 511.8 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 11

С урочища Бозжыра вывезли строительную технику

Об этом сообщил один из путешественников на своей странице в Instagram.

Фото из архива
На своей станице mangistau_explorer в Instagram пользователь сети Руслан написал, что с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.

- Вчера на Бозжыре стоял вагончик, потом приехала техника. Приехал сегодня - ничего нет. Видать, вчера погрузили и вывезли. Не знаю, что повлияло, надеюсь, общественный резонанс, - отметил путешественник.

В акимате Мангистауской области сообщили, что никаких строительных работ в урочище не будет до проведения экспертиз и общественных слушаний. Предварительные слушания с участием экспертов планируется провести уже на этой неделе.

Напомним, ранее в Сети появилось видео со стройкой в районе Бозжыры. Глава «Kazakh Tourism» сказал, что строительство отеля в урочище Бозжыра не начиналось.

Инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель».

Экозащитник Адильбек Козыбаков высказался против массового туризма в Мангистауской области. По словам специалиста, развитие инфраструктуры и строительных объектов негативно скажется на природных объектах. Привлекать туристов нужно юртами, национальной кухней и прогулками на верблюдах.

Алишер Еликбаев сравнил урочище Бозжыра с лучшими природными парками в США и категорически высказался по поводу строительства чего-либо вблизи Бозжыры.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика