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На своей станице mangistau_explorer в Instagram пользователь сети Руслан написал, что с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.
- Вчера на Бозжыре стоял вагончик, потом приехала техника. Приехал сегодня - ничего нет. Видать, вчера погрузили и вывезли. Не знаю, что повлияло, надеюсь, общественный резонанс, - отметил путешественник.
В акимате Мангистауской области сообщили, что никаких строительных работ в урочище не будет до проведения экспертиз и общественных слушаний. Предварительные слушания с участием экспертов планируется провести уже на этой неделе.
Напомним, ранее в Сети появилось видео со стройкой в районе Бозжыры. Глава «Kazakh Tourism» сказал, что строительство отеля в урочище Бозжыра не начиналось.
Инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель».
Экозащитник Адильбек Козыбаков высказался против массового туризма в Мангистауской области. По словам специалиста, развитие инфраструктуры и строительных объектов негативно скажется на природных объектах. Привлекать туристов нужно юртами, национальной кухней и прогулками на верблюдах.
Алишер Еликбаев сравнил урочище Бозжыра с лучшими природными парками в США и категорически высказался по поводу строительства чего-либо вблизи Бозжыры.
- Вчера на Бозжыре стоял вагончик, потом приехала техника. Приехал сегодня - ничего нет. Видать, вчера погрузили и вывезли. Не знаю, что повлияло, надеюсь, общественный резонанс, - отметил путешественник.
В акимате Мангистауской области сообщили, что никаких строительных работ в урочище не будет до проведения экспертиз и общественных слушаний. Предварительные слушания с участием экспертов планируется провести уже на этой неделе.
Напомним, ранее в Сети появилось видео со стройкой в районе Бозжыры. Глава «Kazakh Tourism» сказал, что строительство отеля в урочище Бозжыра не начиналось.
Инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель».
Экозащитник Адильбек Козыбаков высказался против массового туризма в Мангистауской области. По словам специалиста, развитие инфраструктуры и строительных объектов негативно скажется на природных объектах. Привлекать туристов нужно юртами, национальной кухней и прогулками на верблюдах.
Алишер Еликбаев сравнил урочище Бозжыра с лучшими природными парками в США и категорически высказался по поводу строительства чего-либо вблизи Бозжыры.
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