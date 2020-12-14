Трасса Актау-Атырау станет платной весной

Фото из архива Lada.kz
Участки дорог Актау-Атырау и Бейнеу-Акжигит станут платными. По словам Улана Алипова, инвестиционный конкурс АО НК «КазАвтоЖол» для внедрения системы платности выиграла компания из Тайваня.
- До конца года планируется запустить 13 участков или 5,8 тысячи километров. В настоящий момент строительно-монтажные работы завершены, некоторые участки запущены в пилотном режиме. Ведётся работа по дооборудованию остальных участков. Планируем в марте-апреле 2021 года запустить систему в промышленную эксплуатацию, - сообщил Улан Алипов.
Он пояснил, что основная задача - обеспечить безопасность и восполнить расходы на содержание дорог. По его словам, подобный опыт применяется по всему миру.
Ранее появилась информация о том, что в Мангистау появятся три платных участка автодорог: Актау-Бейнеу, Атырау–Доссор–Бейнеу–Акжигит – граница Узбекистана и Жетыбай-Жанаозен. По словам Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, плату за первые две трассы планировали ввести в 2021 году, а проезд по трассе Жетыбай – Жанаозен - в 2022 году.
- До конца года планируется запустить 13 участков или 5,8 тысячи километров. В настоящий момент строительно-монтажные работы завершены, некоторые участки запущены в пилотном режиме. Ведётся работа по дооборудованию остальных участков. Планируем в марте-апреле 2021 года запустить систему в промышленную эксплуатацию, - сообщил Улан Алипов.
Он пояснил, что основная задача - обеспечить безопасность и восполнить расходы на содержание дорог. По его словам, подобный опыт применяется по всему миру.
Ранее появилась информация о том, что в Мангистау появятся три платных участка автодорог: Актау-Бейнеу, Атырау–Доссор–Бейнеу–Акжигит – граница Узбекистана и Жетыбай-Жанаозен. По словам Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, плату за первые две трассы планировали ввести в 2021 году, а проезд по трассе Жетыбай – Жанаозен - в 2022 году.