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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 3019

Трасса Актау-Атырау станет платной весной

Платными станут 13 дорожных участков по всему Казахстану, в том числе трасса Актау-Атырау и Бейнеу-Акжигит. Сбор денег за проезд планируют начать в марте-апреле 2021 года. Об этом сообщил Улан Алипов, председатель правления акционерного общества «Национальная компания (АО НК) «КазАвтоЖол».

Фото из архива Lada.kz
Участки дорог Актау-Атырау и Бейнеу-Акжигит станут платными. По словам Улана Алипова, инвестиционный конкурс АО НК «КазАвтоЖол» для внедрения системы платности выиграла компания из Тайваня.

- До конца года планируется запустить 13 участков или 5,8 тысячи километров. В настоящий момент строительно-монтажные работы завершены, некоторые участки запущены в пилотном режиме. Ведётся работа по дооборудованию остальных участков. Планируем в марте-апреле 2021 года запустить систему в промышленную эксплуатацию, - сообщил Улан Алипов.

Он пояснил, что основная задача - обеспечить безопасность и восполнить расходы на содержание дорог. По его словам, подобный опыт применяется по всему миру.

Ранее появилась информация о том, что в Мангистау появятся три платных участка автодорог: Актау-Бейнеу, Атырау–Доссор–Бейнеу–Акжигит – граница Узбекистана и Жетыбай-Жанаозен. По словам Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, плату за первые две трассы планировали ввести в 2021 году, а проезд по трассе Жетыбай – Жанаозен - в 2022 году.



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Комментарии ( 8 )

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  • Artoldy
 Қасым (Посетители) Сегодня, 18:10
Бляа скоро с такими шагами и за воздух будем платить!!!
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 16:50
Цитата: Юрий Спассков
а альтернативная дорога где??

Цитата: sergofan
бесплатная альтернатива?

Да ладно вам! В степи столько альтернативных дорог! Езжай, не хочу!
 
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  • капучина
 37090 (Посетители) Сегодня, 16:46
Абсолютно согласен с tolk: 30 с лишним лет мы продирались на бездорожье со склростью 18км/час. Просто стыдно государству после этого брать деньги с людей!
 
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  • Ohotnik
  • babe
  • Василий Кравчук
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 16:41
Когда же вы уже нажретесь ???
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 16:23
"Все дело в цене на билет" И в чей карман эта цена потечет?
 
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  • Empro
  • 37090
  • babe
  • ЁмоЁ
  • Куато
  • Василий Кравчук
  • maksimsh
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:02
Государство само нам должно платить за проезд по этой дороге! Сколько десятилетий мы мучались и убивали свои авто по убитому грейдеру!
 
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  • tolk
  • Василий Кравчук
 sergofan (Посетители) Сегодня, 15:52
Он пояснил, что основная задача - обеспечить безопасность и восполнить расходы на содержание дорог. По его словам, подобный опыт применяется по всему миру.

А ничего что во всем мире при этом водителям предоставлена бесплатная альтернатива? Может более длинная трасса, может менее комфортная, но все же существующая? angry
 
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  • tolk
  • fitter
  • Василий Кравчук
  • Имярек
 Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 15:50
Это все хорошо, что дорогу будут обслуживать. а альтернативная дорога где?? look
 
 

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