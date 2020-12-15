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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 2210

Просто пришёл и ударил? В Мангистау избивающий волейболисток тренер не работает в спортивной школе

В пресс-службе управления физической культуры и спорта (УФКС) Мангистауской области прокомментировали видео, на котором тренер бьёт девочек из волейбольной команды по лицу и голове.

Скриншот видеоматериала
Видео, на котором тренер волейбольной команды бьёт девочек по лицу и голове, появилось в Сети вчера, 14 декабря. В пресс-службе УФКС Мангистауской области сообщили, что на видео изображён Азамат Турмагамбетов, учитель физической культуры средней школы №3 в Жанаозене.

- Он не числится в детско-юношеской спортивной школе как тренер. На соревнование никакая организация его не направляла, он участвовал от частного лица. По данному инциденту создана комиссия по проверке, и к Азамату Турмагамбетову будут применяться меры наказания, - сообщили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции города Жанаозен. Проводится проверка по данному обстоятельству.

По словам пресс-службы, данное спортивное мероприятие по волейболу проходило в Мунайлинском районе с 14 по 15 декабря без участия зрителей. Оно было посвящено памяти старшего тренера Мангистауской области Надежды Вахтиной.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором тренер волейбольной команды бил девочек по голове.



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Комментарии ( 4 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 21:04
Увольнять задним числом у нас любят и умеют.
 
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  • tolk
 Empro (Посетители) Сегодня, 20:33
В информбюро только, что читал, что он работает в школе и по совместительству тренер. После этого случая его уволили.
Не хотят огласки, оперативно.

Как и кем бы он не был там. На детей руку поднимать нельзя! Наказание должно быть суровым!
 
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 Rosov (Посетители) Сегодня, 19:23
В Мангистау избивающий волейболисток тренер не работает в спортивной школе


Да ладно? И директор школы конечно же "вообще ничего не знал о его присутствии".

Повод для прокуратуры провести полную проверку данного учебного заведения. Там где врут, там точно бардак.

Будем отправлять на сайт Акорды.
 
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  • babe
 dom555 (Посетители) Сегодня, 17:26
Кто ему доверил детей? Значит с детьми может работать любой проходимец под маской тренера?
 
 

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