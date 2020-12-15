Просто пришёл и ударил? В Мангистау избивающий волейболисток тренер не работает в спортивной школе

Скриншот видеоматериала
Видео, на котором тренер волейбольной команды бьёт девочек по лицу и голове, появилось в Сети вчера, 14 декабря. В пресс-службе УФКС Мангистауской области сообщили, что на видео изображён Азамат Турмагамбетов, учитель физической культуры средней школы №3 в Жанаозене.
- Он не числится в детско-юношеской спортивной школе как тренер. На соревнование никакая организация его не направляла, он участвовал от частного лица. По данному инциденту создана комиссия по проверке, и к Азамату Турмагамбетову будут применяться меры наказания, - сообщили в ведомстве.
Данный факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции города Жанаозен. Проводится проверка по данному обстоятельству.
По словам пресс-службы, данное спортивное мероприятие по волейболу проходило в Мунайлинском районе с 14 по 15 декабря без участия зрителей. Оно было посвящено памяти старшего тренера Мангистауской области Надежды Вахтиной.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором тренер волейбольной команды бил девочек по голове.
- Он не числится в детско-юношеской спортивной школе как тренер. На соревнование никакая организация его не направляла, он участвовал от частного лица. По данному инциденту создана комиссия по проверке, и к Азамату Турмагамбетову будут применяться меры наказания, - сообщили в ведомстве.
Данный факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции города Жанаозен. Проводится проверка по данному обстоятельству.
По словам пресс-службы, данное спортивное мероприятие по волейболу проходило в Мунайлинском районе с 14 по 15 декабря без участия зрителей. Оно было посвящено памяти старшего тренера Мангистауской области Надежды Вахтиной.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором тренер волейбольной команды бил девочек по голове.