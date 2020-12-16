В Мангистау на праздники ослабили карантин

Согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области, торгово-развлекательным центрам (ТРЦ) и рынкам Мангистауской области в праздничные и выходные дни разрешили работать в обычном режиме.Указанные объекты могут вести свою деятельность при заполняемости не более 30 процентов. На каждого посетителя должно приходиться не менее четырех квадратных метров.Внутри зданий и в общественном транспорте люди должны носить маски, соблюдать санитарные требования и санитарную дистанцию.Деятельность развлекательных учреждений по-прежнему находится под запретом. К таким заведениям относятся караоке, бильярды, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты, ледовые площадки при ТРЦ и букмекерские конторы.Запрещена также работа фудкортов и банкетных залов. Помимо этого, нельзя проводить выставки, форумы, конференции, а также семейные, памятные и спортивные мероприятия, в том числе на дому.