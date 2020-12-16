«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Декабря
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.01 KZT
  • €1 = 510.56 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:34

Просмотров: 1884

В Мангистау на праздники ослабили карантин

Ослабление карантинного режима коснулось работы торгово-развлекательных центров и рынков. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области, торгово-развлекательным центрам (ТРЦ) и рынкам Мангистауской области в праздничные и выходные дни разрешили работать в обычном режиме.

Указанные объекты могут вести свою деятельность при заполняемости не более 30 процентов. На каждого посетителя должно приходиться не менее четырех квадратных метров.

Внутри зданий и в общественном транспорте люди должны носить маски, соблюдать санитарные требования и санитарную дистанцию.

Деятельность развлекательных учреждений по-прежнему находится под запретом. К таким заведениям относятся караоке, бильярды, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты, ледовые площадки при ТРЦ и букмекерские конторы.

Запрещена также работа фудкортов и банкетных залов. Помимо этого, нельзя проводить выставки, форумы, конференции, а также семейные, памятные и спортивные мероприятия, в том числе на дому.

В Мангистау на праздники ослабили карантин

В Мангистау на праздники ослабили карантин

В Мангистау на праздники ослабили карантин

В Мангистау на праздники ослабили карантин

В Мангистау на праздники ослабили карантин

В Мангистау на праздники ослабили карантин

В Мангистау на праздники ослабили карантин



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Aktauskii
 n92 (Посетители) Сегодня, 11:40
ПОКАЗУХА ! да и только...может пора завязывать с "КОВИД-19"? никто не соблюдает эти ваши приказы...кафе работают, ночные клубы тоже, в магазинах, трк, базарах, люди ходят с приспущенными масками, о дистанции уже и речи нет...кинотеатр через одного садимся, а самолет вплотную...где логика у тех кто приказы издает...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Жанар
  • Aktauskii
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 10:44

Запрещена также работа фудкортов и банкетных залов.

Вот это прогресс!, bravo что кабаки закрыты которых по городу как и аптек через сто метров понастроили, рассадники жлобья и проституции.
Цитата: Тина
Не увидала их в списках разрешённых и запрещённых.

Тина!, баня по пандемии "придёт" в новом году. ah1n1
С днём Узенских декабристов!. unsmile

Это точно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Rosov (Посетители) Сегодня, 10:24
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 10:20
Уважаемая Тина, позвоните в любую баню и Вам дадут ответ на этот вопрос
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тина (Посетители) Сегодня, 10:18
Точнее по времени как бани могут работать?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Vohazab
  • Empro
  • babe
  • Aktauskii
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:02
Уберите бетонные блоки на въездах на автостоянки на "солдатском" пляже. Смысла в них давно нет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сухов.
 Тина (Посетители) Сегодня, 09:51
Прекрасные новости!)
Уважаемые администраторы Лада, подскажите, а баням можно работать?
Не увидала их в списках разрешённых и запрещённых.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика