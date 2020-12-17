Полиция предупреждает о гололедице на дорогах в Мангистау

- В связи с гололедицей без особой надобности просим не выезжать и быть предельно внимательными за рулём. Ситуация под контролем, - обратился начальник отдела дорожно-технической инспекции отделения административной полиции управления полиции Актау, майор полиции Дамир Исмаилов.

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По информации полиции, все дороги на сегодня открыты, но сотрудники проводят разъяснительную работу среди водителей.По словам начальника отдела областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Каната Сатыева, гололедица образовалась на дорогах, в частности, на участке Шетпе - Сай Утес и Жетыбай - Шетпе. Для ликвидации обледенения дорог задействованы три комбинированные дорожные машины.