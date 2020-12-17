Полиция предупреждает о гололедице на дорогах в Мангистау

Фото из архива «Лады»
По информации полиции, все дороги на сегодня открыты, но сотрудники проводят разъяснительную работу среди водителей.
По словам начальника отдела областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Каната Сатыева, гололедица образовалась на дорогах, в частности, на участке Шетпе - Сай Утес и Жетыбай - Шетпе. Для ликвидации обледенения дорог задействованы три комбинированные дорожные машины.
- В связи с гололедицей без особой надобности просим не выезжать и быть предельно внимательными за рулём. Ситуация под контролем, - обратился начальник отдела дорожно-технической инспекции отделения административной полиции управления полиции Актау, майор полиции Дамир Исмаилов.
По словам начальника отдела областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Каната Сатыева, гололедица образовалась на дорогах, в частности, на участке Шетпе - Сай Утес и Жетыбай - Шетпе. Для ликвидации обледенения дорог задействованы три комбинированные дорожные машины.