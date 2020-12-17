Полиция Мангистау просит граждан сообщать о фактах завлечения в финансовые пирамиды

Фото предоставили в Линейном отделе полиции на станции Мангистау

Сотрудники линейного отдела на постоянной основе проводят мероприятия по предупреждению и выявлению правонарушений, связанных с финансовыми пирамидами. Стражи порядка просят граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.



Финансовую пирамиду можно определить по следующим признакам:



1) Отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов;



2) У организации нет четкого рода деятельности, устава и официальной регистрации;



3) Скрыты финансовое положение компании, структура источников доходов, оборот средств, течение бизнес-процессов и так далее;



4) Обещание необоснованно высокой доходности от вложений;



5) Отсутствие гарантии сохранности вложений. Обязательный вступительный взнос;



6) Обязанность клиента для получения выплат - привлечение несколько других новых клиентов;



7) Получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;



8) Выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики.



Если вы стали жертвой мошенников либо владеете какой либо информацией по данным фактам, просим сообщать по телефонам: 8 (7292) 46-54-34, 46-23-68.