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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 182

Полиция Мангистау просит граждан сообщать о фактах завлечения в финансовые пирамиды

О признаках, по которым можно определить финансовую пирамиду, сообщили в линейном отделе полиции на станции Мангистау.

Фото предоставили в Линейном отделе полиции на станции Мангистау
Сотрудники линейного отдела на постоянной основе проводят мероприятия по предупреждению и выявлению правонарушений, связанных с финансовыми пирамидами. Стражи порядка просят граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.

Финансовую пирамиду можно определить по следующим признакам:

1) Отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов;

2) У организации нет четкого рода деятельности, устава и официальной регистрации;

3) Скрыты финансовое положение компании, структура источников доходов, оборот средств, течение бизнес-процессов и так далее;

4) Обещание необоснованно высокой доходности от вложений;

5) Отсутствие гарантии сохранности вложений. Обязательный вступительный взнос;

6) Обязанность клиента для получения выплат - привлечение несколько других новых клиентов;

7) Получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;

8) Выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики.

Если вы стали жертвой мошенников либо владеете какой либо информацией по данным фактам, просим сообщать по телефонам: 8 (7292) 46-54-34, 46-23-68.



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