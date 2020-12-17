Полиция Мангистау просит граждан сообщать о фактах завлечения в финансовые пирамиды

Фото предоставили в Линейном отделе полиции на станции Мангистау
Сотрудники линейного отдела на постоянной основе проводят мероприятия по предупреждению и выявлению правонарушений, связанных с финансовыми пирамидами. Стражи порядка просят граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.
Финансовую пирамиду можно определить по следующим признакам:
1) Отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов;
2) У организации нет четкого рода деятельности, устава и официальной регистрации;
3) Скрыты финансовое положение компании, структура источников доходов, оборот средств, течение бизнес-процессов и так далее;
4) Обещание необоснованно высокой доходности от вложений;
5) Отсутствие гарантии сохранности вложений. Обязательный вступительный взнос;
6) Обязанность клиента для получения выплат - привлечение несколько других новых клиентов;
7) Получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;
8) Выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики.
Если вы стали жертвой мошенников либо владеете какой либо информацией по данным фактам, просим сообщать по телефонам: 8 (7292) 46-54-34, 46-23-68.
Финансовую пирамиду можно определить по следующим признакам:
1) Отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов;
2) У организации нет четкого рода деятельности, устава и официальной регистрации;
3) Скрыты финансовое положение компании, структура источников доходов, оборот средств, течение бизнес-процессов и так далее;
4) Обещание необоснованно высокой доходности от вложений;
5) Отсутствие гарантии сохранности вложений. Обязательный вступительный взнос;
6) Обязанность клиента для получения выплат - привлечение несколько других новых клиентов;
7) Получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;
8) Выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики.
Если вы стали жертвой мошенников либо владеете какой либо информацией по данным фактам, просим сообщать по телефонам: 8 (7292) 46-54-34, 46-23-68.
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