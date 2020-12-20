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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:41

Просмотров: 1805

Ранение жителя Актау отстрельщиком собак не подтвердилось - полиция

Сотрудниками управления полиции Актау по данному факту была начата проверка. Факт ранения жителя Актау отстрельщиком бродячих собак не подтвердился.

Кадр видео
В полиции рассказали о проверке сообщений из социальных сетей.

- При мониторинге социальных сетей на странице аккаунта mamochki_aktau_ryadom и aktau_animals в Instagram была опубликована статья о том, что мужчина отстреливал собак и попал в сторожа. Проведена тщательно проверка, факт ранения жителя Актау отстрельщиком бродячих собак не подтвердился, - сообщили в пресс-службе полиции.

К тому же, в Сети появилось видеообращение того самого сторожа Куата Тажигулова. В своем обращении он заявил, что данная новость является фейком, и он в целости и невредимости.



- Я приношу извинения за фейковую новость. Сообщение о ранении меня в руку не соответствует действительности. Заявление в полиции я не писал, - сказал Куат Тажигулов.

Напомним, что на странице aktau_animals в Instagram появился пост с фотографией пострадавшего.



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