Ранение жителя Актау отстрельщиком собак не подтвердилось - полиция

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В полиции рассказали о проверке сообщений из социальных сетей.
- При мониторинге социальных сетей на странице аккаунта mamochki_aktau_ryadom и aktau_animals в Instagram была опубликована статья о том, что мужчина отстреливал собак и попал в сторожа. Проведена тщательно проверка, факт ранения жителя Актау отстрельщиком бродячих собак не подтвердился, - сообщили в пресс-службе полиции.
К тому же, в Сети появилось видеообращение того самого сторожа Куата Тажигулова. В своем обращении он заявил, что данная новость является фейком, и он в целости и невредимости.
- Я приношу извинения за фейковую новость. Сообщение о ранении меня в руку не соответствует действительности. Заявление в полиции я не писал, - сказал Куат Тажигулов.
Напомним, что на странице aktau_animals в Instagram появился пост с фотографией пострадавшего.
- При мониторинге социальных сетей на странице аккаунта mamochki_aktau_ryadom и aktau_animals в Instagram была опубликована статья о том, что мужчина отстреливал собак и попал в сторожа. Проведена тщательно проверка, факт ранения жителя Актау отстрельщиком бродячих собак не подтвердился, - сообщили в пресс-службе полиции.
К тому же, в Сети появилось видеообращение того самого сторожа Куата Тажигулова. В своем обращении он заявил, что данная новость является фейком, и он в целости и невредимости.
- Я приношу извинения за фейковую новость. Сообщение о ранении меня в руку не соответствует действительности. Заявление в полиции я не писал, - сказал Куат Тажигулов.
Напомним, что на странице aktau_animals в Instagram появился пост с фотографией пострадавшего.
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