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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 263

Акимат Актау: Трубопровод поливной системы был демонтирован временно

При ремонте тротуарного покрытия и асфальтирования часть трубопровода поливочной системы была временно демонтирована, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Кадр видео
Демонтаж трубопровода поливочной системы проводился работниками ТОО «Кала жолдары». После завершения всех работ часть трубопровода будет восстановлена.

- В настоящее время в 12 микрорайоне ведутся работы по комплексному благоустройству. Подрядной организацией ТОО «СМК-Атамекен» проводятся работы по ремонту внутримикрорайонных автомобильных дорог, тротуарных дорожек, установке детских игровых и спортивных площадок. Завершить планируется до конца текущего года, - сообщили чиновники.


Напомним, вскрывая старый асфальт и укладывая новый, рабочим пришлось ломать трубы, проложенные для индивидуального прикорневого полива растений.

Систему индивидуального прикорневого полива установили в этом году, и в конце этого же года её поломали. При этом часть обрезков труб уже растаскана подростками.




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Комментарии ( 3 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:54
целых 4 дня думали как преподнести тупую отмазку... burumburum
 
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  • капучина
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:35
хосподи, как долго нам терпеть это шапито в виде нашего окемата?
да уж лучше б вы вообще ничего не делали чем так делаете! касается всего к чему пркладывает руку это бездарье.
рукожопы - больше никак их не назвать.
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:31
Похоже на сказку для дураков.Вы бы еще пропели- что часть трубопровода сама самоликвидировалась и самодемонтировалась чтоб не мешать укладке асфальта lol
 
 

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