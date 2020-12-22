Акимат Актау: Трубопровод поливной системы был демонтирован временно

- В настоящее время в 12 микрорайоне ведутся работы по комплексному благоустройству. Подрядной организацией ТОО «СМК-Атамекен» проводятся работы по ремонту внутримикрорайонных автомобильных дорог, тротуарных дорожек, установке детских игровых и спортивных площадок. Завершить планируется до конца текущего года, - сообщили чиновники.

Демонтаж трубопровода поливочной системы проводился работниками ТОО «Кала жолдары». После завершения всех работ часть трубопровода будет восстановлена.Напомним, вскрывая старый асфальт и укладывая новый, рабочим пришлось ломать трубы, проложенные для индивидуального прикорневого полива растений.Систему индивидуального прикорневого полива установили в этом году, и в конце этого же года её поломали. При этом часть обрезков труб уже растаскана подростками.