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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:56

Просмотров: 1404

Карантин ужесточат в Мангистау

Карантинные меры в регионе усилят с 25 декабря, сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Газиз Надуев на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
За последнее время в регионе зарегистрировано большое число заболевших COVID-19. В этой связи областной оперативный штаб разрабатывает новое постановление.

По причине вхождения Атырауской области в красную зону по показаниям коронавируса теперь между Мангистауской и Атырауской областями будет установлен санитарный пост. В населённом пункте Боранкул Бейнеуского района будет усилена пропускная система в регион.

- Между Мангистау и Атырау прекращается свободное сообщение. Движение в этом направлении разрешается только тем гражданам, которые перевозят важные товары, такие как продукты питания, лекарства. Жители региона, работающие вахтовым методом на территории Атырауской области, могут свободно пересекать территорию двух областей. У вахтовиков не запрашивается результат ПЦР-теста. Однако граждане, которым разрешён въезд на территорию Атырау, при обратном въезде в Мангистау обязаны заполнить анкету на санитарном посту. Они будут дальше находиться под медицинским наблюдением, - рассказал Газиз Надуев.


Согласно новому постановлению, деятельность продовольственных и непродовольственных, открытых, закрытых рынков сократится до 18:00.

Работа торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, супермаркетов разрешена до 22:00.

Кинотеатры будут работать только до 20:00.

Также категорически запрещены корпоративные мероприятия, свадьбы, детские утренники и другие массовые мероприятия и семейные встречи.

Выполнение требований карантина находится под постоянным контролем мониторинговых групп.

Ранее объекты в сфере туризма, такие как гостиницы, хостелы, работали с 70-процентной наполняемостью, теперь данные учреждения обязаны обслуживать с 50-процентной вместимостью.

Кроме производственных помещений, 70 процентов работников офисов должны быть переведены на удалённую работу.

Новое постановление на стадии разработки. В ближайшее время lada.kz опубликует его.



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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 17:19
ЦИРК продолжается ..логика мне этих Персонажей ни когда не будет понятна,просто отсуствует
 
 

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