Карантин ужесточат в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
За последнее время в регионе зарегистрировано большое число заболевших COVID-19. В этой связи областной оперативный штаб разрабатывает новое постановление.
По причине вхождения Атырауской области в красную зону по показаниям коронавируса теперь между Мангистауской и Атырауской областями будет установлен санитарный пост. В населённом пункте Боранкул Бейнеуского района будет усилена пропускная система в регион.
Согласно новому постановлению, деятельность продовольственных и непродовольственных, открытых, закрытых рынков сократится до 18:00.
Работа торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, супермаркетов разрешена до 22:00.
Кинотеатры будут работать только до 20:00.
Также категорически запрещены корпоративные мероприятия, свадьбы, детские утренники и другие массовые мероприятия и семейные встречи.
Выполнение требований карантина находится под постоянным контролем мониторинговых групп.
Ранее объекты в сфере туризма, такие как гостиницы, хостелы, работали с 70-процентной наполняемостью, теперь данные учреждения обязаны обслуживать с 50-процентной вместимостью.
Кроме производственных помещений, 70 процентов работников офисов должны быть переведены на удалённую работу.
Новое постановление на стадии разработки. В ближайшее время lada.kz опубликует его.
По причине вхождения Атырауской области в красную зону по показаниям коронавируса теперь между Мангистауской и Атырауской областями будет установлен санитарный пост. В населённом пункте Боранкул Бейнеуского района будет усилена пропускная система в регион.
- Между Мангистау и Атырау прекращается свободное сообщение. Движение в этом направлении разрешается только тем гражданам, которые перевозят важные товары, такие как продукты питания, лекарства. Жители региона, работающие вахтовым методом на территории Атырауской области, могут свободно пересекать территорию двух областей. У вахтовиков не запрашивается результат ПЦР-теста. Однако граждане, которым разрешён въезд на территорию Атырау, при обратном въезде в Мангистау обязаны заполнить анкету на санитарном посту. Они будут дальше находиться под медицинским наблюдением, - рассказал Газиз Надуев.
Согласно новому постановлению, деятельность продовольственных и непродовольственных, открытых, закрытых рынков сократится до 18:00.
Работа торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, супермаркетов разрешена до 22:00.
Кинотеатры будут работать только до 20:00.
Также категорически запрещены корпоративные мероприятия, свадьбы, детские утренники и другие массовые мероприятия и семейные встречи.
Выполнение требований карантина находится под постоянным контролем мониторинговых групп.
Ранее объекты в сфере туризма, такие как гостиницы, хостелы, работали с 70-процентной наполняемостью, теперь данные учреждения обязаны обслуживать с 50-процентной вместимостью.
Кроме производственных помещений, 70 процентов работников офисов должны быть переведены на удалённую работу.
Новое постановление на стадии разработки. В ближайшее время lada.kz опубликует его.