Водой вместо газа заправили автомобиль в Актау

Житель Актау приехал на техосмотр своего автомобиля сегодня, 23 декабря. Во время осмотра машины механики автосервиса обнаружили в газовом баллоне воду.- Водитель приехал, говорит, у меня проблемы с газовым оборудованием. Мы начали диагностику, вскрыли баллон и выявили, что у него вместо газа в бак залили воду. Это могло бы спровоцировать гидроудар, и двигатель пришлось бы заменить, - рассказал владелец автосервиса.По словам автовладельца, газ он заправлял на одной из автогазозаправочных станций (АГЗС) в районе села Бакудук.