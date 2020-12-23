«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Декабря
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.74 KZT
  • €1 = 512.38 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:49

Просмотров: 2398

Водой вместо газа заправили автомобиль в Актау

Во время технического осмотра владелец автомобиля обнаружил в баллоне воду вместо сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщил хозяин автосервиса.

Скриншот видеоматериала
Житель Актау приехал на техосмотр своего автомобиля сегодня, 23 декабря. Во время осмотра машины механики автосервиса обнаружили в газовом баллоне воду.

- Водитель приехал, говорит, у меня проблемы с газовым оборудованием. Мы начали диагностику, вскрыли баллон и выявили, что у него вместо газа в бак залили воду. Это могло бы спровоцировать гидроудар, и двигатель пришлось бы заменить, - рассказал владелец автосервиса.

По словам автовладельца, газ он заправлял на одной из автогазозаправочных станций (АГЗС) в районе села Бакудук.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 10 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
NeirosMD (Посетители) Сегодня, 16:12
Нечего сверхестественного. Ёмкость давно не опорожняли, не делали плановые ППР-ы наверно НИКОГДА!, и мужику просто повезло... приехал не туда, не в то время. Газа в ёмкости осталось на дне, вот ему конденсат и влили... "Катайся" мужик на здоровье.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 n92 (Посетители) Сегодня, 15:40
"По словам автовладельца, газ он заправлял на одной из автогазозаправочных станций (АГЗС) в районе села Бакудук." - а нельзя написать что это за АГЗС такое?! чтоб туда не заезжать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 15:33
Intel, Никак так как фискальные чеки не дают а можно было-бы если давали чеки из принципа заправляться постоянно там собирая чеки и когда сумма (перелива) превысит 8000 тенге написать заявление в суд прикрепив техпаспорт баллона, фотофиксацию колонки на фоне номера машины и суму фискальных чеков на каждый перелив тогда можно отсудить моральный + штраф навешать! Когда прокуратура и налоговики будут работать практический все частные заправки не дают фискальный чек и особенно важно не берут оплату картой не желая светится так-как платежи картой и поступления насчёт мониторит налоговая!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Intel (Посетители) Сегодня, 15:18
Народ скажите, как доказать и наказать что заправка на 29А микр, не моргая залил мне 56 литррв газа на баллон емкостью 50 литров? Цена то по 60 тенге /литр.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • arelav_74
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 15:17
freizer,
Остаточное давление всегда присутствует

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
freizer (Посетители) Сегодня, 15:10
мне дико энтэресно а откуда давление?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Андpей (Посетители) Сегодня, 15:10
NonameNo,
Переходит, но в руки его набирать не желательно.)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • arelav_74
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 15:10
Это из той партии 720 тонн которые нам пообещали на праздники?

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • tolk
  • arelav_74
 132131212 (Посетители) Сегодня, 15:01
Судить их надо за такое
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
NonameNo (Посетители) Сегодня, 15:00
Разве сжиженный природный газ не переходит в жидкое состояние при охлаждении?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика