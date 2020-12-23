Студенты Актау «провалили» сессию из-за неработающего сайта университета

Студенты Yessenov University пожаловались, что сайт учебного заведения не подготовлен к сдаче сессии.- Уже второй день подряд студенты не могут зайти на сайт университета и сдать экзамены. Многие из-за этого «провалили» сессию. Университеты из других городов Казахстана отменили сессию в связи с карантином и выставили текущие оценки за семестр, как и летом. Мы предлагаем сделать в нашем университете то же самое, - сообщил один из студентов, пожелавший остаться анонимным.Гулимай Аманиязова сказала, что в высшем учебном заведении (ВУЗ) создали все необходимые условия для дистанционной сдачи экзаменов.- Летом высшие учебные заведения были не готовы к экзаменации в дистанционном формате, поэтому сессии были отменены. Если продолжим поступать так же, это ударит по качеству образования. Сейчас экзамены сдаются онлайн в штатном режиме. У большинства студентов нет никаких проблем с доступом к сайту, но при слабом сигнале интернета система может зависать, - пояснила Гулимай Аманиязова.По её словам, студентам, которые испытывают технические проблемы при сдаче экзаменов из дома, предложили заселиться на время сессии в общежитие Yessenov University. Там во время пандемии оборудовали компьютерный класс с оптимальной скоростью подключения. Некоторым студентам в порядке исключения предложили сдавать экзамены в компьютерном классе в самом университете.- На сегодняшний день 85 процентов студентов нашего университета без проблем сдают сессию. Некоторые, видимо, занимаются саботажем, потому что опасаются не сдать сессию. Но всем, кто не сможет сдать по техническим причинам, мы разрешим бесплатно пересдать экзамены летом, - добавила Гулимай Аманиязова.