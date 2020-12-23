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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:29

Просмотров: 389

С наступающим «Тихим» годом!... Праздничного салюта в Актау не будет

Из-за пандемии коронавируса отменили новогодний салют и праздничные концерты в Актау. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Фото из архива Lada.kz.
В связи с пандемией в этом году не будет проводиться праздничный салют и концерт. Подобное решение приняли, чтобы избежать скопления людей в одном месте.

По данным пресс-службы, из-за пандемии коронавируса в этом году средства на новогоднее оформление не выделяли.

- Мы использовали прошлогодние ёлки и украшения. Сейчас в городе три ёлки – на площади «Астана» в 4 микрорайоне, площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне и в посёлке Умирзак. Помимо этого, город украшают за счёт спонсорской помощи предпринимателей, - сообщили в пресс-службе.

Сэкономленные на новогодних мероприятиях средства акимат планирует направить на социально значимые и приоритетные для населения направления.

Напомним, ранее сообщалось, что для создания предновогоднего настроения в Актау устанавливают ёлки на двух площадях.



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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
 Тина (Посетители) Сегодня, 21:18
А как связан салют на открытом воздухе и пандемия?!
Значит на день Астаны бабахали дай боде, когда люди умирали , а сейчас на Новый год виг вам!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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