С наступающим «Тихим» годом!... Праздничного салюта в Актау не будет

Фото из архива Lada.kz.
В связи с пандемией в этом году не будет проводиться праздничный салют и концерт. Подобное решение приняли, чтобы избежать скопления людей в одном месте.
По данным пресс-службы, из-за пандемии коронавируса в этом году средства на новогоднее оформление не выделяли.
- Мы использовали прошлогодние ёлки и украшения. Сейчас в городе три ёлки – на площади «Астана» в 4 микрорайоне, площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне и в посёлке Умирзак. Помимо этого, город украшают за счёт спонсорской помощи предпринимателей, - сообщили в пресс-службе.
Сэкономленные на новогодних мероприятиях средства акимат планирует направить на социально значимые и приоритетные для населения направления.
Напомним, ранее сообщалось, что для создания предновогоднего настроения в Актау устанавливают ёлки на двух площадях.
По данным пресс-службы, из-за пандемии коронавируса в этом году средства на новогоднее оформление не выделяли.
- Мы использовали прошлогодние ёлки и украшения. Сейчас в городе три ёлки – на площади «Астана» в 4 микрорайоне, площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне и в посёлке Умирзак. Помимо этого, город украшают за счёт спонсорской помощи предпринимателей, - сообщили в пресс-службе.
Сэкономленные на новогодних мероприятиях средства акимат планирует направить на социально значимые и приоритетные для населения направления.
Напомним, ранее сообщалось, что для создания предновогоднего настроения в Актау устанавливают ёлки на двух площадях.