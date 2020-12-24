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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 492

Ветеринар Актау ищет хозяина для питона

Место жительства для питона ищет ветеринар Анна Простетова. В ее клинику змею отдал на передержку российский зоопарк. Спустя время хозяин сообщил, что не сможет забрать питомца.

Фото со страницы соцсети Кирилла Осина
Питон Каа был оставлен в ветеринарной клинике в период пандемии на передержку.

У хозяина змеи не хватало средств на ее содержание и перевозку. В итоге двухметровая Каа (так назвали змею) стала одним из многочисленных питомцев Анны Простетовой.

- Питон проживает у нас уже полгода. За это время несколько раз змея меняла кожу, выросла сантиметров на 60, ей становится тесно, нужно изготавливать новый вольер, а помещения у нас просто нет. Мы бы хотели обратиться к владельцам зоопарков, возможно, для Каа можно найти более благоприятные условия. В Актау нет ни одного стационарного зоопарка. Отдавать Каа в качестве «экзотической игрушки» в частные руки не хочется, - говорит ветеринар.



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Комментарии ( 2 )

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Куато (Посетители) Сегодня, 14:49
Хозяин (зоопарк) наигрались с питоном и подкинули сердобольному ветеринару.
хорошо, что не выпустили в степь на вольные хлеба.
Желаю Каа обрести нормальные условия для обитания!
 
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Alik83 (Посетители) Сегодня, 14:25
На..р она кому нужна! smile
 
 

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