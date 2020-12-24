Ветеринар Актау ищет хозяина для питона

Фото со страницы соцсети Кирилла Осина

Питон Каа был оставлен в ветеринарной клинике в период пандемии на передержку.



У хозяина змеи не хватало средств на ее содержание и перевозку. В итоге двухметровая Каа (так назвали змею) стала одним из многочисленных питомцев Анны Простетовой.



- Питон проживает у нас уже полгода. За это время несколько раз змея меняла кожу, выросла сантиметров на 60, ей становится тесно, нужно изготавливать новый вольер, а помещения у нас просто нет. Мы бы хотели обратиться к владельцам зоопарков, возможно, для Каа можно найти более благоприятные условия. В Актау нет ни одного стационарного зоопарка. Отдавать Каа в качестве «экзотической игрушки» в частные руки не хочется, - говорит ветеринар.