На онлайн-уроке в Актау произошла демонстрация детям контента 18+

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Учитель предоставляет доступ к конференции и ограничивает участие посторонних в онлайн-обучении. Инцидент случился 12 декабря во время урока математики. Произошло вмешательство постороннего видеоконтента из разряда 18+.



- Учитель математики IТ-лицея нарушила правила пользования платформой, тем самым допустив случай проникновения посторонних лиц в урок математики. В объяснительной директора школы говорится, что урок был сразу прерван, как только были услышаны посторонние голоса незнакомых людей. Директором IТ-лицея объявлено дисциплинарное взыскание в виде «замечания» учителю математики, допустившей данный случай, - сообщил руководитель управления образования Мангистауской области Аскар Сейдалиев в ответе на запрос редакции Lada.kz.



По информации ведомства, подобный случай произошел в области впервые.



Для получающих образование в дистанционном формате используются такие образовательные платформы как mektep.edu.kz, Bilimland, мессенджеры Telegram и WhatsApp, а также видеоуроки на телеканалах «Аль-Фараби», «Еларна» и для конференц-уроков zoom, classroom.



В управлении образования отметили, что для учителей неоднократно проводились разъяснительные работы по пользованию образовательных платформ.



Кроме этого, в ответе на запрос говорится, что в январе 2021 года руководство области будет рассматривать вопрос перехода учащихся начальных классов в штатный режим, учитывая санитарно-эпидемилогическую ситуацию в регионе, с соблюдением всех санитарных норм.