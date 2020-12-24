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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 4211

На онлайн-уроке в Актау произошла демонстрация детям контента 18+

В одном из классов IT-лицея во время онлайн-обучения произошло вмешательство постороннего видеоконтента, содержащего сцены насилия и нецензурной брани. О мерах по предотвращению подобных инцидентов сообщил руководитель управления образования Мангистауской области Аскар Сейдалиев.

Иллюстративное фото
Учитель предоставляет доступ к конференции и ограничивает участие посторонних в онлайн-обучении. Инцидент случился 12 декабря во время урока математики. Произошло вмешательство постороннего видеоконтента из разряда 18+.

- Учитель математики IТ-лицея нарушила правила пользования платформой, тем самым допустив случай проникновения посторонних лиц в урок математики. В объяснительной директора школы говорится, что урок был сразу прерван, как только были услышаны посторонние голоса незнакомых людей. Директором IТ-лицея объявлено дисциплинарное взыскание в виде «замечания» учителю математики, допустившей данный случай, - сообщил руководитель управления образования Мангистауской области Аскар Сейдалиев в ответе на запрос редакции Lada.kz.

По информации ведомства, подобный случай произошел в области впервые.

Для получающих образование в дистанционном формате используются такие образовательные платформы как mektep.edu.kz, Bilimland, мессенджеры Telegram и WhatsApp, а также видеоуроки на телеканалах «Аль-Фараби», «Еларна» и для конференц-уроков zoom, classroom.

В управлении образования отметили, что для учителей неоднократно проводились разъяснительные работы по пользованию образовательных платформ.

Кроме этого, в ответе на запрос говорится, что в январе 2021 года руководство области будет рассматривать вопрос перехода учащихся начальных классов в штатный режим, учитывая санитарно-эпидемилогическую ситуацию в регионе, с соблюдением всех санитарных норм.



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Комментарии ( 5 )

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damik (Посетители) Сегодня, 22:12
Понять и простить.уважение учителям
 
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gmonshak (Посетители) Сегодня, 21:49
Хотели как лучше детям, а получилось как всегда.
 
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  • arelav_74
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:29
Скорее всего , просто , учителя сделали крайним.
 
-1
  • damik
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Cucu (Посетители) Сегодня, 20:05
Не так не пойдет значит если родители такое сотворят то их делать родительских прав,значит тут так же делать право на работу
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 18:31
Замечание??? Тогда зачем вообще эта история...
 
 

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