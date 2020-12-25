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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 270

Родители заступились за учителя математики IT-лицея в Актау

Родители пятиклассников IT-лицея, где во время онлайн-обучения произошло вмешательство постороннего видеоконтента, содержащего сцены насилия и нецензурной брани, высказали свою версию произошедшего. Они считают, что доступ к уроку посторонние получили от учеников.

Иллюстративное фото
В редакцию обратились родители учащихся IT-лицея и рассказали свою версию произошедшего. По их словам, учителя наказали несправедливо.

- Во время урока математики 12 декабря в 14:45 в конференцию вторглись хулиганы под именами наших детей, стали нецензурно выражаться, обозвали учителя. Реакция учителя была таковой: она выгнала всех детей из конференции. В эфире остались только учителя, родительница одной из учениц и хулиганы. Учитель осталась, чтобы родительница имела возможность записать видео. Это видео имеется, и в нем нет сцен насилия. Хотим пояснить, что наш педагог сделала все возможное, чтобы обезопасить наших детей. Видеоконтент 18+ происходил не во время урока, как выяснилось позже. Наши дети самостоятельно создали конференцию для того, чтобы просто пообщаться. К данному происшествию учитель не имеет никакого отношения. Мы, родители, хотим защитить честь и достоинство нашего педагога, - говорится в письме родителей.

Родители уверены, что ссылку на конференцию с паролями отправил кто-то из учеников. По этой причине родители не имеют претензий к руководству школы и учителям.

Напомним, в IT-лицее произошел неприятный инцидент во время онлайн-урока. В управлении образования Мангистауской области сообщили, что именно учитель предоставляет доступ к конференции и ограничивает участие посторонних в онлайн-обучении. Поэтому за то, что во время урока произошло вмешательство постороннего видеоконтента и к уроку подключились неизвестные лица, руководство школы привлекло к дисциплинарной ответственности учителя математики, сделав «замечание».

Полный текст письма родителей школьников:


Родители заступились за учителя математики IT-лицея в Актау


Родители заступились за учителя математики IT-лицея в Актау



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Комментарии ( 1 )

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NonameNo (Посетители) Сегодня, 17:08
Щас бы учителей по IT трогать. Вообще скажите спасибо, что детям будущее открывает в эту сферу. Через пару десяток лет, когда все машины будут электрические, придется заниматься этой техникой, а это только начало. Цифровизация всего грядет, надо уже сейчас готовить детей использовать логику, грубая сила отойдет на второй план, так как уже имеются экзоскелеты и техника для тяжелых работ.
 
 

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