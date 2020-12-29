В 2020 году в Мангистау в три раза сократилось количество разводов

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По данным Айзата Тленбаева, в этом году в Мангистауской области расторгли брак 563 пары. В 2019 году количество разводов достигло 1724.



Количество разводов в этом году сократилось в три раза.



- Это, конечно, радует. Мы считаем, что сокращение числа разводов в этом году связано с пандемией. То есть, люди много времени проводили дома, со своей семьей. Тем самым, на мой взгляд, уменьшилось количество недоразумений и конфликтов, - сказал Айзат Тленбаев.