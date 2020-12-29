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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 375

Владельцы АГЗС вышли на протест против иногородних газосетевых организаций в Мангистау

Владельцы частных автогазозаправочных станций выразили протест против работы двух газосетевых организаций (ГСО) на территории Мангистауской области. По их словам, эти ГСО продают газ, который должен распределяться между предпринимателями Мангистау.

Фото Рашида Исмагилова
Собрание владельцев АГЗС произошло сегодня, 29 декабря, около здания областного акимата в Актау. По словам предпринимателей, акимат включил в план поставки сжиженного нефтяного газа (СНГ) две иногородние ГСО, зарегистрированные в Павлодаре и Актобе. Из-за этого местные АГЗС недополучат свой объем газа.

- Иногородние ГСО заключили договоры с местными предпринимателями и подключились к объему газа, выделенному для нашего региона. Мы спрашиваем: почему так? В акимате нам говорили, что уберут их из графика, однако это так и не случилось. Мы хотим взять протокол с заседания комиссии, которая определяет план поставки, и обратиться с ним в антикоррупционный комитет, потому что это не выглядит законным, - сообщил Мухит Нуртаев, председатель объединения индивидуальных предпринимателей «Ассоциация Мунайлыавтогаз».

По данным розничных реализаторов, на пять действующих ГСО было выделено всего 10 636 тонн газа. Дополнительно для ГСО из Павлодара выделили 72 тонны топлива, из Актобе – 180 тонн, а для третьей, новой ГСО из Актау – 468 тонн.

- У нас нет претензий к новой актауской ГСО. Но две организации, зарегистрированные в других городах, почему-то получают объемы предназначенного для Мангистау газа. В это время сокращают поставки для товарищества с ограниченной ответственностью «SK LTD», у которого закупают газ многие частные АГЗС региона, - добавил Мухит Нуртаев.



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Комментарии ( 2 )

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Hich (Посетители) Сегодня, 18:33
Если "иногородние" выполнят указ правительства РК и поставят газ по 55, приведут АЗС в хотя бы сносное состояние (в отличии от того что есть сейчас) - то пожалуйста, милости просим, работайте.

А местных тогда в топку.

А то получается капиталисты против конкуренции. Нестыковочка, однако.
 
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Businessman (Посетители) Сегодня, 18:30
Не могу себе представить, чтобы мангистауская компания влезла в распределение газа в Южно-Казахстанскую, Алматинскую или другие области. Мангистау остается кормушкой для "особо предприимчивых коммерсантов", естественно при поддержке руководителей областного акимата. Ничему не учат их последние скандалы, связанные с газом, ничего и никого не боятся, бесстрашные люди...
 
 

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