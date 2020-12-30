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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Вчера, 20:30

Просмотров: 2483

Ценник в 1000 тенге за маску сняли на видео в аэропорту Актау

В Сети появилось видео, снятое в аэропорту Актау. Автор ролика утверждает, что там продают маски по 1000 тенге за штуку. В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что информация на видео недостоверна.

Скриншот видеоматериала
Пользователей Сети удивило видео из аэропорта Актау.

На его территории, как утверждает автор видео, одна маска продае6тся по 1000 тенге за штуку.

В пресс-службе акимата Мангистауской области сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

- То, что изображено на видео – это наборы из санитайзера, перчаток и двух масок. Такой набор, действительно, стоит 1000 тенге. В этом же магазине можно купить маски поштучно, они стоят 60 тенге, - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники акимата добавили, что с арендатором, который ведёт розничную торговлю средствами индивидуальной защиты в аэропорту, уже провели разъяснительную беседу.

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Комментарии ( 2 )

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  • Freeman81
  • kz1990
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Вчера, 22:22
zhanino,Люди вообще видят,но не понимают что делают,как роботы.Маски,перчатки,санитайзеры,а что у нас эпидемия? Когда все очнутся,как заколдованные все.
 
-2
  • Сергей Владимиров
  • Lelik72
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alesha
 zhanino (Посетители) Вчера, 21:38
Ну там не только маски, ещё и антисептик, перчатки, антисептик только отдельно продаётся по 600 тг, так что нормальные цены, или надо с собой иметь, тем более сейчас маски обязательны
 
 

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