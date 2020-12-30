Ценник в 1000 тенге за маску сняли на видео в аэропорту Актау

Пользователей Сети удивило видео из аэропорта Актау.На его территории, как утверждает автор видео, одна маска продае6тся по 1000 тенге за штуку.В пресс-службе акимата Мангистауской области сообщили, что данная информация не соответствует действительности.- То, что изображено на видео – это наборы из санитайзера, перчаток и двух масок. Такой набор, действительно, стоит 1000 тенге. В этом же магазине можно купить маски поштучно, они стоят 60 тенге, - сообщили в пресс-службе.Сотрудники акимата добавили, что с арендатором, который ведёт розничную торговлю средствами индивидуальной защиты в аэропорту, уже провели разъяснительную беседу.[/center]