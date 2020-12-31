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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 1794

Паровоз умчится прямо на границу: Призывника-беглеца из Мангистау посадили в вагон поезда

Пытавшегося сбежать новобранца из призывного пункта сопроводили в вагон и отправили на прохождение военной службы.

Кадр видео
Призывника «под руки» сопроводил в вагон военнослужащий, в то время как остальные новобранцы общались со своими родственниками и родными.



Напомним, призывник предпринял попытку побега, когда всех новобранцев усаживали в автобус. У парня получилось прорваться за ворота призывного пункта. В погоню за ним бросились два сотрудника военкомата, один из которых споткнулся и упал на колени.

Догнать беглеца удалось экипажу батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-9», которые благополучно вернули молодого человека в военкомат.



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Комментарии ( 5 )

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  • Космос
 пипл (Посетители) Сегодня, 18:09
Дешевая рабсила
 
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  • Космос
 kann (Посетители) Сегодня, 17:58
Пацан чуть поторопился. Если у него была такая задумка надо было спокойно сойти с поезда на следующий станции.
 
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  • Андpей
  • Космос
 elesei (Посетители) Сегодня, 17:19
Если контрактники из этой армии бегут как черт от ладана, что говорить о призывниках.
 
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  • Pankration and MMA
  • Сергей Владимиров
  • Космос
  • non_alcoholic
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:50
Эх парень удачи тебе! boyan
 
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  • Pankration and MMA
  • Сергей Владимиров
  • Neo_85
  • Космос
 бася (Посетители) Сегодня, 15:49
единственный плюс-теперь после известности на всю страну ,а может быть и дальше,его будут беречь как зеницу ока lol
 
 

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