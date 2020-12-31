Паровоз умчится прямо на границу: Призывника-беглеца из Мангистау посадили в вагон поезда

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Призывника «под руки» сопроводил в вагон военнослужащий, в то время как остальные новобранцы общались со своими родственниками и родными.
Напомним, призывник предпринял попытку побега, когда всех новобранцев усаживали в автобус. У парня получилось прорваться за ворота призывного пункта. В погоню за ним бросились два сотрудника военкомата, один из которых споткнулся и упал на колени.
Догнать беглеца удалось экипажу батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-9», которые благополучно вернули молодого человека в военкомат.
Напомним, призывник предпринял попытку побега, когда всех новобранцев усаживали в автобус. У парня получилось прорваться за ворота призывного пункта. В погоню за ним бросились два сотрудника военкомата, один из которых споткнулся и упал на колени.
Догнать беглеца удалось экипажу батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-9», которые благополучно вернули молодого человека в военкомат.