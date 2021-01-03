Маленькую девочку из Актау назвали «Меценатом года»

Вручение премии Сабине Кенгесбаевой. Кадр видео
Покорившей сердца пользователей Казнета своим трогательным поступком Сабине Кенгесбаевой вручили денежный приз в размере 500 тысяч тенге. Ведущие в свойственной им шуточной форме предложили девочке стать их спонсором.
На вопрос, чтобы она делала, если бы была миллиардером, Сабина ответила, что покупала бы дома бездомным.
Напомним, трогательное видео с девочкой, которая не смогла пройти мимо бездомного мужчины и дала ему денег, растрогало пользователей Сети.
Мама девочки, Динара Карабалина, рассказала о своей доброй дочери.
На вопрос, чтобы она делала, если бы была миллиардером, Сабина ответила, что покупала бы дома бездомным.
Вручение премии Сабине Кенгесбаевой смотреть с 1:12:35
Напомним, трогательное видео с девочкой, которая не смогла пройти мимо бездомного мужчины и дала ему денег, растрогало пользователей Сети.
Мама девочки, Динара Карабалина, рассказала о своей доброй дочери.
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