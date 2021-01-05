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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 3314

Директор Актауской ГСО просит прокуратуру проверить законность решения заместителя акима Мангистау

Директор ТОО «Актау Обл Газ» просит прокуратуру и антикоррупционное агентство проверить законность действий заместителя акима Мангистауской области относительно исключения ее ГСО из списка претендентов на получение сжиженного газа. Девушка записала видеообращение.

фото из открытых источников
Акнур Назарова считает, что ее ГСО незаконно исключили из списка на получение газа в январе 2021 года.

- Я являюсь директором ТОО «Актау Обл Газ». Моя компания имеет статус ГСО и была включена в список плана поставки газа на январь 2021 года. Однако, как я выяснила, что по решению комиссии, созданной в акимате Мангистауской области под председательством Галымжана Ниязова, заместителя акима региона, исключила мою компанию из списка. Я считаю, что это решение безосновательное и необоснованное. Прошу прокуратуру и антикорупционное агентство разобраться, – просит Акнур Назарова.

Как пояснили в акимате Мангистауской области, причиной исключения нового ГСО стали жалобы Мангистауских газовиков на появление на рынке новых компаний.

- 30 декабря 2020 года было принято решение созвать членов комиссии для проведения заседания. Согласно протоколу комиссии от 30 декабря 2020 года, было принято комиссионное решение об исключении новых ГСО, в связи с нерассмотрением вопроса о включении новых ГСО на заседании комиссии от 4 ноября 2020 года. Далее акиматом области было направлено письмо в Министерство энергетики Республики Казахстан об исключении новых ГСО на январь 2021 года, – сообщили в акимате Мангистауской области.

Напомним, владельцы частных автогазозаправочных станций выразили протест против работы двух газосетевых организаций (ГСО) на территории Мангистауской области, но речь шла только о предпринимателях из Актобе и Павлодара. Против Актауской компании протестов не было.




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Комментарии ( 6 )

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bekenova (Посетители) Сегодня, 14:19
ее тоже надо проверить, откуда деньги у такой молодой на открытие своих заправок.
 
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  • bekenova
 490 (Посетители) Сегодня, 14:17
По какой цене продаешь газ ?
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:55
Надо не просить...а требовать...и в том числе наказать виновных. beer2
 
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 damik (Посетители) Сегодня, 13:17
На акима надейся,но и зам акима не забывай
 
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  • tolk
  • alixah
 Adai79 (Посетители) Сегодня, 11:36
Опять газ и опять зам акима angry
 
 

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