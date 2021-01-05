Директор Актауской ГСО просит прокуратуру проверить законность решения заместителя акима Мангистау

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Акнур Назарова считает, что ее ГСО незаконно исключили из списка на получение газа в январе 2021 года.
- Я являюсь директором ТОО «Актау Обл Газ». Моя компания имеет статус ГСО и была включена в список плана поставки газа на январь 2021 года. Однако, как я выяснила, что по решению комиссии, созданной в акимате Мангистауской области под председательством Галымжана Ниязова, заместителя акима региона, исключила мою компанию из списка. Я считаю, что это решение безосновательное и необоснованное. Прошу прокуратуру и антикорупционное агентство разобраться, – просит Акнур Назарова.
Как пояснили в акимате Мангистауской области, причиной исключения нового ГСО стали жалобы Мангистауских газовиков на появление на рынке новых компаний.
- 30 декабря 2020 года было принято решение созвать членов комиссии для проведения заседания. Согласно протоколу комиссии от 30 декабря 2020 года, было принято комиссионное решение об исключении новых ГСО, в связи с нерассмотрением вопроса о включении новых ГСО на заседании комиссии от 4 ноября 2020 года. Далее акиматом области было направлено письмо в Министерство энергетики Республики Казахстан об исключении новых ГСО на январь 2021 года, – сообщили в акимате Мангистауской области.
Напомним, владельцы частных автогазозаправочных станций выразили протест против работы двух газосетевых организаций (ГСО) на территории Мангистауской области, но речь шла только о предпринимателях из Актобе и Павлодара. Против Актауской компании протестов не было.
- Я являюсь директором ТОО «Актау Обл Газ». Моя компания имеет статус ГСО и была включена в список плана поставки газа на январь 2021 года. Однако, как я выяснила, что по решению комиссии, созданной в акимате Мангистауской области под председательством Галымжана Ниязова, заместителя акима региона, исключила мою компанию из списка. Я считаю, что это решение безосновательное и необоснованное. Прошу прокуратуру и антикорупционное агентство разобраться, – просит Акнур Назарова.
Как пояснили в акимате Мангистауской области, причиной исключения нового ГСО стали жалобы Мангистауских газовиков на появление на рынке новых компаний.
- 30 декабря 2020 года было принято решение созвать членов комиссии для проведения заседания. Согласно протоколу комиссии от 30 декабря 2020 года, было принято комиссионное решение об исключении новых ГСО, в связи с нерассмотрением вопроса о включении новых ГСО на заседании комиссии от 4 ноября 2020 года. Далее акиматом области было направлено письмо в Министерство энергетики Республики Казахстан об исключении новых ГСО на январь 2021 года, – сообщили в акимате Мангистауской области.
Напомним, владельцы частных автогазозаправочных станций выразили протест против работы двух газосетевых организаций (ГСО) на территории Мангистауской области, но речь шла только о предпринимателях из Актобе и Павлодара. Против Актауской компании протестов не было.