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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 18:01

Просмотров: 1720

Забыл пакет: Призывник-беглец из Актау не понесёт наказания

Пытавшийся сбежать с призывного пункта новобранец объяснил, что забыл забрать пакет, и по этой причине побежал, когда все призывники садились в автобус. За попытку побега он наказание не понесет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника департамента по делам обороны Мангистауской области Сейтек Шамшираков.

Кадр видео
Временно исполняющий обязанности начальника департамента по делам обороны Мангистауской области Сейтек Шамшираков рассказал подробности попытки побега новобранца.

- Случай побега произошел тогда, когда молодые люди собирались садиться в автобус. В этот момент внезапно один из призывников предпринял попытку побега. Позже он объяснил свои действия тем, что забыл забрать пакет. Он принес свои извинения. За попытку побега наказания он не понесет, так как он не принял еще присягу. С ним была проведена разъяснительная беседа, - сообщил Сейтек Шамшираков.

По словам Сейтека Шамширакова, призывник-беглец будет проходить службу в Актюбинской области.

Напомним, призывник предпринял попытку побега, когда всех новобранцев усаживали в автобус. У парня получилось прорваться за ворота призывного пункта. В погоню за ним бросились два сотрудника военкомата, один из которых споткнулся и упал на колени.

Догнать беглеца удалось экипажу батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-9», которые благополучно вернули молодого человека в военкомат.



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Комментарии ( 7 )

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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 21:08
Это слово где то слышал уже

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • Riddik
 Феникс (Посетители) Сегодня, 20:23
В предыдущих статьях в коментах на эту тему, так громко кричали про психологов что аж утомили своими попытки казаться умными. Всё оказалось проще, «Забыл пакет» - причина конечно дурацкая. Повторяю, ну кто не совершал глупостей в молодости? Хорошо что наказания не будет, беседу провели и в строй. А там дальше жизнь покажет, может и отслужит достойно, да ещё и захочет стать профессиональным военным.
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:20
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • Daulet201999
 Riddik (Посетители) Сегодня, 20:12
"Забыл пакеееет." В случае опасности при боевых действиях скорость удвоится.
 
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  • Neo_85
  • Oraz
  • Имярек
  • Сергей Владимиров
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 Neo_186 (Посетители) Сегодня, 18:46
Фото на память "дембельский альбом".
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:08
Судя по скорости побега был забыт пакет с травкой?
 
 

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