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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 4417

С песнями и танцами житель Актау забирал жену с двойняшками из роддома

На выписке из роддома супруги и сыновей-двойняшек счастливый отец устроил музыкальное шоу. Теперь Алибек Дуйсен стал отцом семерых детей.

На фото Алибек Дуйсен
Алибек Дуйсен и Жаннат Нарынова 29 ноября стали родителями семерых детей. В этот день у пары родилась двойня. До этого супруги воспитывали пятерых детей.

- На первом УЗИ нам сказали, что будет один ребенок, а вот уже на втором стало известно, что супруга под сердцем носит двойню. Причем это уже вторая пара двойняшек в нашей семье. Старшей дочери 14 лет, потом идут двойняшки сын и дочь. Им по 12 лет. Далее сын восьми и дочь пяти лет, и вот двойня сыновей. Я мечтал, чтоб моя супруга родила еще двойню. Кстати, моя супруга сама из двойни, поэтому для нашей семьи появление двойняшек вполне ожидаемо, - поделился Алибек Дуйсен, многодетный отец.

По словам Алибека, он уже знал, что к выписке подготовится творчески и основательно.

- Для нашей семьи организовать необычное поздравление - уже традиция. Мы вообще творческая семья. Участвуем в шоу у Турсынбека Кабатова. Поэтому за неделю я стал писать стихи на известную мелодию, а репетиция с детьми заняла один день. Супруга, конечно, обрадовалась такому сюрпризу. Кстати, после родов она сказала, что всё, больше рожать не будет, а после выписки уже не была так категорична. Главное - здоровье, я счастлив, что имею семерых детей и здоровую жену. Если супруга захочет еще детей, значит будем рожать. Настаивать ни в коем случае не буду. Сейчас думаем о расширении своей жилплощади, – рассказал Алибек Дуйсен, многодетный отец.




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Комментарии ( 8 )

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-1
  • Феникс
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  • Жанар
  • G32
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 21:40
Цитата: Daulet201999
Кажется чем лимузин заказывать лучше на благотворительность потратить деньги. Кому-то есть нечего.

Так!, "радуется", что двойное пособие жена получит на детей.
Цитата: Neo_85
Интересно откуда такая злость

Пополнение нищеты в трудо избыточном регионе,
через три года жена придёт просить ещё пособие на содержание детей.

Это точно.
 
-2
  • almaty2018
  • leo529
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  • G32
  • vaterloo
  • Сухов.
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:17
Кажется чем лимузин заказывать лучше на благотворительность потратить деньги. Кому-то есть нечего. Хз. Мое мнение.
 
-2
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  • Сергей Владимиров
  • alixah
  • G32
  • tolk
  • Барабашка
  • almaty2018
  • Феникс
 Oraz (Посетители) Сегодня, 19:42
Бақытты болыңдар! Аман болыңдар!
 
-3
  • G32
  • Сухов.
  • Жанар
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  • alixah
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 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:12
Интересно откуда такая злость у G32, все коменты минусанул. Что за злоба в людях живёт. Или какая то личная обида. Я рада за людей. Особенно понравилось сам факт как он встретил жену с роддома. applause
 
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  • tolk
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  • Феникс
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:47
Главное - здоровье, я счастлив, что имею семерых детей и здоровую жену.

Золотые слова! bravo Алибек и Жаннат молодцы! Браво! Дай вам бог здоровья,счастья,... applause boyan
 
-4
  • G32
  • Lelik72
  • Сухов.
  • Жанар
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  • Empro
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  • Neo_85
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 16:39
Приятно такое смотреть! Молодчина папа и вся семья! Дай бог здоровья вам и вашим деткам!
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:36
Молодец!!! Счастье и здоровье семье
 
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 Adai79 (Посетители) Сегодня, 16:27
Еркек bravo
Сябилерын аурмасын, аман болсын
 
 

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