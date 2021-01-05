С песнями и танцами житель Актау забирал жену с двойняшками из роддома

Алибек Дуйсен и Жаннат Нарынова 29 ноября стали родителями семерых детей. В этот день у пары родилась двойня. До этого супруги воспитывали пятерых детей.- На первом УЗИ нам сказали, что будет один ребенок, а вот уже на втором стало известно, что супруга под сердцем носит двойню. Причем это уже вторая пара двойняшек в нашей семье. Старшей дочери 14 лет, потом идут двойняшки сын и дочь. Им по 12 лет. Далее сын восьми и дочь пяти лет, и вот двойня сыновей. Я мечтал, чтоб моя супруга родила еще двойню. Кстати, моя супруга сама из двойни, поэтому для нашей семьи появление двойняшек вполне ожидаемо, - поделился Алибек Дуйсен, многодетный отец.По словам Алибека, он уже знал, что к выписке подготовится творчески и основательно.- Для нашей семьи организовать необычное поздравление - уже традиция. Мы вообще творческая семья. Участвуем в шоу у Турсынбека Кабатова. Поэтому за неделю я стал писать стихи на известную мелодию, а репетиция с детьми заняла один день. Супруга, конечно, обрадовалась такому сюрпризу. Кстати, после родов она сказала, что всё, больше рожать не будет, а после выписки уже не была так категорична. Главное - здоровье, я счастлив, что имею семерых детей и здоровую жену. Если супруга захочет еще детей, значит будем рожать. Настаивать ни в коем случае не буду. Сейчас думаем о расширении своей жилплощади, – рассказал Алибек Дуйсен, многодетный отец.