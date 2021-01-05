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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 18:00

Просмотров: 492

В Мангистау наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

За первые пять дней нового года в Мангистауской области зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель выше, чем в первые дни декабря прошлого года. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил главный санитарный врач региона Газиз Надуев.

Иллюстративное фото
В Мангистауской области за пять дней Нового года выявили 49 случаев заражения Covid-19. Всего на территории Мангистауской области с 27 марта 2020 года по 5 января 2021 года зарегистрировано 3759 случаев коронавируса. Из них 1297 с жалобами, 2462 больных без жалоб на плохое самочувствие.

По информации руководителя Мангистауского областного модульного стационара Шайахмадина Беркалиева, в стационаре от коронавируса лечатся 52 человека, из которых 12 находятся в реанимации, 17 больных находятся в тяжелом состоянии, пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

- Результаты эпидемиологического анализа показали, что более 50 процентов больных ранее находились в тесном контакте с инфицированными коронавирусом, - сказал Газиз Надуев.

С 1 сентября прошлого года по настоящее время среди школьников выявлено 37 случаев коронавируса. Из них в режиме онлайн - 35 обучающихся, в режиме оффлайн - двое. С начала пандемии 166 медицинских работников заразились «COVID-19».

- Чаще всего в больницу попадают люди старше 60 лет. Они страдают от других сопутствующих заболеваний, таких как сердечная патология, инсульт, артериальное давление, сахарный диабет. Поэтому поступающие в медицинское учреждение госпитализируются в реанимацию, где предусмотрено 20 коек. В стационар за сутки поступает около трех-пяти человек. Многие из них, по возможности, направляются на амбулаторное лечение, - сказал Газиз Надуев.

С момента открытия модульного стационара на сегодняшний день принято около 160 пациентов.



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