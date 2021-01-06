Спасённого на Каспии гражданина Турции отправили домой

Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Мангистауской области
Спасенного 50-летнего жителя Турции вчера, 5 января, перевезли на родину по линии турецкой санитарной авиации. Его в состоянии средней тяжести доставили в международный аэропорт Актау из Жанаозенской многопрофильной городской больницы и отправили в город Эрзурум на северо-востоке Турции.
- Генеральный консул Турецкой Республики в Актау направил благодарственное письмо врачам Жанаозенской городской многопрофильной больницы, - отметили в управлении здравоохранения.
Напомним, 31 декабря экипаж пограничного корабля «Сарбаз» в сложных погодных условиях перевез гражданина Турции с парома «Академик Гасан Алиев» на берег в районе бухты Кендерли.
- Генеральный консул Турецкой Республики в Актау направил благодарственное письмо врачам Жанаозенской городской многопрофильной больницы, - отметили в управлении здравоохранения.
Напомним, 31 декабря экипаж пограничного корабля «Сарбаз» в сложных погодных условиях перевез гражданина Турции с парома «Академик Гасан Алиев» на берег в районе бухты Кендерли.
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