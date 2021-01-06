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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:17

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Спасённого на Каспии гражданина Турции отправили домой

Гражданина Турции, которого в новогоднюю ночь перевезли с парома на сушу в тяжелом состоянии, отправили на родину. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Мангистауской области
Спасенного 50-летнего жителя Турции вчера, 5 января, перевезли на родину по линии турецкой санитарной авиации. Его в состоянии средней тяжести доставили в международный аэропорт Актау из Жанаозенской многопрофильной городской больницы и отправили в город Эрзурум на северо-востоке Турции.

- Генеральный консул Турецкой Республики в Актау направил благодарственное письмо врачам Жанаозенской городской многопрофильной больницы, - отметили в управлении здравоохранения.

Напомним, 31 декабря экипаж пограничного корабля «Сарбаз» в сложных погодных условиях перевез гражданина Турции с парома «Академик Гасан Алиев» на берег в районе бухты Кендерли.

Спасённого на Каспии гражданина Турции отправили домой

Спасённого на Каспии гражданина Турции отправили домой



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