За 45 миллионов тенге арендует автомобили акимат Мангистау на два месяца

Иллюстративное фото с сайта drive.ru
Акимат Мангистауской области арендует 52 автомобиля (Hyundai Elаntra – 28 машин, Hyundai Creta – 24 машины) на два месяца за 45,4 миллиона тенге. На оставшиеся 10 месяцев этого года уже объявили новый тендер.
В акимате, как сообщает сайт liter.kz, подсчитали, что аренда транспорта обойдется дешевле, чем содержание собственного автопарка. Затраты на аренду автомобилей в течение семи месяцев в 2020 году составили 159 миллионов тенге. Содержание же автомобилей на балансе в течение того же временного промежутка в 2019 году стоило 202,3 миллиона тенге.
- Ранее в ежемесячные расходы на содержание автомобилей, находящихся на балансе учреждения, входили: объемы горюче-смазочных материалов, вышедшие из строя запасные части автомобилей, расходные материалы, ремонтные работы, расходы на содержание, расходы на выплату заработной платы водителям и так далее. Исходя из проведенного анализа требований нормативных объемов транспорта и учитывая необходимость в бесперебойном обеспечении служебными автомобилями, было принято решение о передаче обслуживания автотранспортом в аутсорсинг, – заявили в акимате.
Машины, которые ранее находились на балансе областного акимата, передали районным и городским акиматам. Те автомобили, которые нуждаются в капитальном ремонте, продали с аукциона.
Напомним, ранее акимат Мангистауской области начал прием заявок на услуги по аренде автотранспортных средств. Согласно технической спецификации, власти региона были готовы выделить 202 миллиона 800 тысяч тенге на аренду 52 автомобилей с марта по декабрь.
В акимате, как сообщает сайт liter.kz, подсчитали, что аренда транспорта обойдется дешевле, чем содержание собственного автопарка. Затраты на аренду автомобилей в течение семи месяцев в 2020 году составили 159 миллионов тенге. Содержание же автомобилей на балансе в течение того же временного промежутка в 2019 году стоило 202,3 миллиона тенге.
- Ранее в ежемесячные расходы на содержание автомобилей, находящихся на балансе учреждения, входили: объемы горюче-смазочных материалов, вышедшие из строя запасные части автомобилей, расходные материалы, ремонтные работы, расходы на содержание, расходы на выплату заработной платы водителям и так далее. Исходя из проведенного анализа требований нормативных объемов транспорта и учитывая необходимость в бесперебойном обеспечении служебными автомобилями, было принято решение о передаче обслуживания автотранспортом в аутсорсинг, – заявили в акимате.
Машины, которые ранее находились на балансе областного акимата, передали районным и городским акиматам. Те автомобили, которые нуждаются в капитальном ремонте, продали с аукциона.
Напомним, ранее акимат Мангистауской области начал прием заявок на услуги по аренде автотранспортных средств. Согласно технической спецификации, власти региона были готовы выделить 202 миллиона 800 тысяч тенге на аренду 52 автомобилей с марта по декабрь.