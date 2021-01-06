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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:33

Просмотров: 1598

За 45 миллионов тенге арендует автомобили акимат Мангистау на два месяца

Власти Мангистауской области арендуют 52 автомобиля на два месяца за 45,4 миллиона тенге. На оставшиеся 10 месяцев уже объявили конкурс государственных закупок. Об этом сообщает сайт liter.kz.

Иллюстративное фото с сайта drive.ru
Акимат Мангистауской области арендует 52 автомобиля (Hyundai Elаntra – 28 машин, Hyundai Creta – 24 машины) на два месяца за 45,4 миллиона тенге. На оставшиеся 10 месяцев этого года уже объявили новый тендер.

В акимате, как сообщает сайт liter.kz, подсчитали, что аренда транспорта обойдется дешевле, чем содержание собственного автопарка. Затраты на аренду автомобилей в течение семи месяцев в 2020 году составили 159 миллионов тенге. Содержание же автомобилей на балансе в течение того же временного промежутка в 2019 году стоило 202,3 миллиона тенге.

- Ранее в ежемесячные расходы на содержание автомобилей, находящихся на балансе учреждения, входили: объемы горюче-смазочных материалов, вышедшие из строя запасные части автомобилей, расходные материалы, ремонтные работы, расходы на содержание, расходы на выплату заработной платы водителям и так далее. Исходя из проведенного анализа требований нормативных объемов транспорта и учитывая необходимость в бесперебойном обеспечении служебными автомобилями, было принято решение о передаче обслуживания автотранспортом в аутсорсинг, – заявили в акимате.

Машины, которые ранее находились на балансе областного акимата, передали районным и городским акиматам. Те автомобили, которые нуждаются в капитальном ремонте, продали с аукциона.

Напомним, ранее акимат Мангистауской области начал прием заявок на услуги по аренде автотранспортных средств. Согласно технической спецификации, власти региона были готовы выделить 202 миллиона 800 тысяч тенге на аренду 52 автомобилей с марта по декабрь.



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Комментарии ( 9 )

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  • mer
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 22:17
Да вас на на велосипеды без сидушок надо сажать, а не на машины!! Город не большой можно и пешком или общественным транспортом пользоваться, но вы же считаете себя выше обычных граждан!
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 21:24
Бывают воры двух типов: Обычные, эт те которые воруют деньги, сотки, сумки и т.д. то что плохо лежит.
Политический вор, эт те, которые у всех воруют, мечты, образование, будущее, здоровье, зарплату, пенсионные накопления и т.д. и т п.
Разница между ними колосальная, обычный вор выбирает тебя, а политического выбираем мы сами. Разница между ними, обычного вора полиция ищет, а политического охраняет
Прочла в просторах инета
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 20:58
Ух ты,как знатно пилят бюджет,ещё типа конкурсы проводят...Мы же коррумпированное государство,какие конкурсы? Вы представьте,что на "рынке", типа сидят и скучают несколько владельцев(?) с кучей автомобилей? А что они делают до этого конкурса? Вот когда всё расставите по местам,будет понятно,что нет ни каких конкурсов,есть свои люди,с парком автомобилей,скорее всего купленных в кредит ,их надо "пристроить",вот тут и начинается самое интересное для акиматовских чинуш....
 
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 kaireke (Посетители) Сегодня, 20:11
Элементарный «распил» бюджета под благие цели. Это только видимая часть айсберга!
 
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 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 20:01
Не я не понимаю а что они сами без руки что-ли? У каждого наверняка есть личная машинка. Акимат просто платил бы просто аренду авто как у нас на работе. Это просто плюс к зп какая то сумма. И вообще сволочи НАГЛЫМ ОБРАЗОМ тратят бабки на всякие ненужные вещи. А сколько бы могли сделать действительно нужного на эти деньги. И как вообще должен относиться простой народ к чиновникам? После всего видя и зная что они творят что хотят. Злости не хватает. Королевский жопы.
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:48
Верните абонементы на общественный транспорт и раздайте в Акимате! Убъете двух зайцев! Денег меньше из казны уйдет и ситуация с общественным транспортом наладится. А там глядишь и не придется опять Казахстану денег у всемирных банков занимать на "Восстановление Экономики" хотя бы в этом году!
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 19:29
45 млн разделить на 52 автомобиля
=865 000 тенге на каждую в месяц. Охренеть. За год себя окупает. + Зарплата водителя 130 000. И того 1 000 000 тенге. Насчёт топлива незнаю. И того 33 000 в день. Лучше бы пересели на такси. Такси стар например одна поездка в среднем 500 тенге. В день 5 поездок около 2500, отнимите субботу и воскресенье тогда вообще экономия больше чем в 10 раз.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 18:47
А вот зачем чинушам автотранспорт? Какие вопросы по работе требуют наличие служебного авто?
Только и вижу акиматовские авто у магазинов и детских садиков, раньше ещё у школ толпились... Зачем мне оплачивать их личные нужды???
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:37
Я думаю, что вот в том числе и из-за таких трат - областной аким на последнем месте в рейтинге
 
 

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