Власти Мангистау готовы заплатить 202 миллиона тенге за аренду автомобилей

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На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Управление делами акимата Мангистауской области» объявило тендер на услуги по аренде автомобилей.
Приём заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 15 января в 19:00.
- Наименование – услуги по обслуживанию служебным автотранспортом. Плановая сумма – 202 800 000 тенге, - указано в технической спецификации к конкурсу.
Согласно документу, власти готовы арендовать 52 автомобиля на период с марта по декабрь.
Приём заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 15 января в 19:00.
- Наименование – услуги по обслуживанию служебным автотранспортом. Плановая сумма – 202 800 000 тенге, - указано в технической спецификации к конкурсу.
Согласно документу, власти готовы арендовать 52 автомобиля на период с марта по декабрь.