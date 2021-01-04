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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:11

Просмотров: 3029

Власти Мангистау готовы заплатить 202 миллиона тенге за аренду автомобилей

Коммунальное государственное учреждение «Управление делами акимата Мангистауской области» объявило конкурс на услуги по аренде автотранспортных средств. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Иллюстративное фото
На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Управление делами акимата Мангистауской области» объявило тендер на услуги по аренде автомобилей.

Приём заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 15 января в 19:00.

- Наименование – услуги по обслуживанию служебным автотранспортом. Плановая сумма – 202 800 000 тенге, - указано в технической спецификации к конкурсу.

Согласно документу, власти готовы арендовать 52 автомобиля на период с марта по декабрь.



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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • TU-154
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 13:38
Вы что обалдел? Совесть есть? Летом же машины новые брали в аренду ещё хвастались что несколько машин на нужды врачей отдадут. Ппц кормушка этот Окимат
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Краснов
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 12:28
Выдать каждому по велосипеду и проездному на автобус.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ingul
  • TU-154
  • Сергей Владимиров
  • ЁмоЁ
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 12:20
Цитата: TU-154
у областного акимата денег нет, зато сотни миллионов чтобы свои тела возить есть

А, им плевать, это деньги собраны с нас, а не с ихнего кармана.
Когда прошла огласка на приобретённые Крузаки так им пришлось их "распродать" самим себе и родственникам, а сейчас они их с ново берут в "аренду, по тендеру".

Это точно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • makovka
  • Жанар
  • синдбад
  • ЁмоЁ
  • Василий Кравчук
  • master_kz
  • DAD
  • 239
  • Сергей Владимиров
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 10:30
На медицинские маски чтобы людям бесплатно раздать, у областного акимата денег нет, зато сотни миллионов чтобы свои тела возить есть. Позор
 
 

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