Это настоящий Мангистау! Мужчине-инвалиду и его дочери подарили квартиру в Жанаозене

В Сети появился видеоролик, где рассказывается об ужасных условиях, в которых проживает девочка с отцом-инвалидом в селе Атамекен Мунайлинского района.Главная героиня видео - 14-летняя Калжан. Мать бросила семью, и девочка никогда её не видела. Калжан жила с бабушкой и своим отцом-инвалидом. Два года назад бабушка ушла из жизни, и теперь они остались вдвоём. Девочка успевает учиться в школе и выполнять всю работу по дому.В доме отсутствуют отопление, газ и вода. Приходится топить печь дровами, но они быстро заканчиваются.На видео откликнулись неравнодушные жители Жанаозена, которые приобрели семье жилплощадь. Калжан с отцом уже вселились в новую квартиру и отпраздновали новоселье.