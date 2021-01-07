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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 2165

Это настоящий Мангистау! Мужчине-инвалиду и его дочери подарили квартиру в Жанаозене

История 14-летней девочки, которая является главной кормилицей в семье, не осталась без внимания неравнодушных жителей Жанаозена.

Кадр видео
В Сети появился видеоролик, где рассказывается об ужасных условиях, в которых проживает девочка с отцом-инвалидом в селе Атамекен Мунайлинского района.



Главная героиня видео - 14-летняя Калжан. Мать бросила семью, и девочка никогда её не видела. Калжан жила с бабушкой и своим отцом-инвалидом. Два года назад бабушка ушла из жизни, и теперь они остались вдвоём. Девочка успевает учиться в школе и выполнять всю работу по дому.

В доме отсутствуют отопление, газ и вода. Приходится топить печь дровами, но они быстро заканчиваются.

На видео откликнулись неравнодушные жители Жанаозена, которые приобрели семье жилплощадь. Калжан с отцом уже вселились в новую квартиру и отпраздновали новоселье.




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Комментарии ( 2 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 17:03
Неравнодушным жителям - уважение!
Простые люди поддержат, в отличие от тех, кому это положено в обязанностях, дармоеды...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • Сергей Владимиров
 moonjke (Посетители) Сегодня, 16:55
bravo Молодцы ребята!
 
 

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