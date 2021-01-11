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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 606

Как проходят уроки в дежурных классах Мангистау

Родители учеников средней школы №2 рассказали, в каком режиме проводятся очные уроки.

Фото предоставлено родителями учеников СШ №2
Сегодня у части школьников Мангистауской области начались очные занятия. Родители учеников начальных классов средней школы №2 поделились своими впечатлениями.

По их словам, в школе соблюдены все необходимые санитарные меры предосторожности. В классе одновременно находятся не более 15 учеников, дети и педагоги носят медицинские маски.

- Несмотря на ситуацию, дети рады вернуться в школу, в привычную среду. Родители тоже довольны, что уроки проводятся в нормальном режиме, пусть и с некоторыми ограничениями, - рассказала одна из мам учеников.

В школах предлагают заранее объяснять ученикам, как вести себя на уроках в условиях карантинных ограничений. Родителей попросили рассказать детям о важности соблюдения дистанции и своевременной обработки рук.

Как проходят уроки в дежурных классах Мангистау


Напомним, ранее стало известно, что ученики младших и старших классов будут постепенно возвращаться к традиционному формату обучения. Для учеников 1-5 классов организовали дежурные группы по 15 человек.



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Комментарии ( 2 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 16:17
Neo_186, Антисептики должны быть в школе.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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Neo_186 (Посетители) Сегодня, 15:56
Автор статьи не указала что администрация школы ставит условия: иметь при себе 3шт маски и антисептик школьнику. И все 3штуки должны быть использованы за одну посещение. Может для кого-то это копейки, но мне кажется маски будут использоваться до тех пор, пока оно не почернеет от грязи
 
 

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