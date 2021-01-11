Как проходят уроки в дежурных классах Мангистау

Фото предоставлено родителями учеников СШ №2
Сегодня у части школьников Мангистауской области начались очные занятия. Родители учеников начальных классов средней школы №2 поделились своими впечатлениями.
По их словам, в школе соблюдены все необходимые санитарные меры предосторожности. В классе одновременно находятся не более 15 учеников, дети и педагоги носят медицинские маски.
- Несмотря на ситуацию, дети рады вернуться в школу, в привычную среду. Родители тоже довольны, что уроки проводятся в нормальном режиме, пусть и с некоторыми ограничениями, - рассказала одна из мам учеников.
В школах предлагают заранее объяснять ученикам, как вести себя на уроках в условиях карантинных ограничений. Родителей попросили рассказать детям о важности соблюдения дистанции и своевременной обработки рук.
Напомним, ранее стало известно, что ученики младших и старших классов будут постепенно возвращаться к традиционному формату обучения. Для учеников 1-5 классов организовали дежурные группы по 15 человек.
По их словам, в школе соблюдены все необходимые санитарные меры предосторожности. В классе одновременно находятся не более 15 учеников, дети и педагоги носят медицинские маски.
- Несмотря на ситуацию, дети рады вернуться в школу, в привычную среду. Родители тоже довольны, что уроки проводятся в нормальном режиме, пусть и с некоторыми ограничениями, - рассказала одна из мам учеников.
В школах предлагают заранее объяснять ученикам, как вести себя на уроках в условиях карантинных ограничений. Родителей попросили рассказать детям о важности соблюдения дистанции и своевременной обработки рук.
Напомним, ранее стало известно, что ученики младших и старших классов будут постепенно возвращаться к традиционному формату обучения. Для учеников 1-5 классов организовали дежурные группы по 15 человек.