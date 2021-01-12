В полиции Мангистау опровергли информацию о голодовке задержанных активистов

Статья 488. Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний

1. Воспрепятствование организации или проведению мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет предупреждение или штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

2. Нарушение участником мирного собрания, проводимого в соответствии с законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, требований, установленных законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет предупреждение или штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

3. Нарушение организатором мирного собрания, проводимого в соответствии с законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, требований, установленных законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток, на юридических лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на юридических лиц – в размере семидесяти месячных расчетных показателей.

5. Предоставление организаторам и (или) участникам собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов либо иных публичных мероприятий, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, помещений либо иного имущества (средств связи, множительной техники, оборудования, транспорта) или создание иных условий для их организации и проведения, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на физических лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток, на юридических лиц – в размере семидесяти месячных расчетных показателей.

6. Участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет предупреждение или штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

7. Организация и (или) проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов либо иного публичного мероприятия, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.

8. Действие, предусмотренное частью шестой настоящей статьи, совершенное иностранцами, лицами без гражданства, – влечет предупреждение или штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.

9. Действия, предусмотренные частью седьмой настоящей статьи, совершенные иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, – влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Республики Казахстан, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности юридического лица или без такового.

10. Действие, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.

11. Действие, предусмотренное частью шестой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до двадцати суток.

12. Действия, предусмотренные частью седьмой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере семидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до двадцати пяти суток, на юридических лиц – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

О задержании членов незарегистрированной демократической партии рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.По данным пресс-службы ведомства, 7 января задержали Муратбая Жумагалиева и Нурлыбека Нургалиева.- В данный момент они находятся в спецприёмнике Актау. Им дали 10 суток за нарушение части 1 статьи 488 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Голодовку они не объявляли, здоровью их ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе департамента.В ведомстве добавили, что полиция не задерживала третьего активиста - Нуржана Наренова.Напомним, ранее сообщалось , что сторонники демократической партии, задержанные в Жанаозене накануне выборов, объявили голодовку.