Голодовку объявили сторонники демократической партии в Мангистау

Иллюстративное фото Рашида Исмагилова
Муратбай Жумагалиев, Нурлыбек Нургалиев и Нуржан Наренов были задержаны в Жанаозене 9 января. В день ареста состоялся суд над активистами. Теперь сторонники демократической партии объявили голодовку.
- Кажется, их увезли в разные районы. Обычно онлайн-суд проходит в Жанаозене, потом их распределяют в разные районы. О том, что активисты объявили голодовку в тюрьме, сообщили их родственники, – сказал председатель партии Жанболат Мамай.
Муратбай Жумагалиев и Нуржан Наренов, как передаёт Holanews.kz, являются членами инициативной группы по созданию демократической партии. Нурлыбек Нургалиев является руководителем партии в Мангистауской области.
Напомним, ранее сообщалось, что митинги в день парламентских выборов проходят в городах Казахстана.
- Кажется, их увезли в разные районы. Обычно онлайн-суд проходит в Жанаозене, потом их распределяют в разные районы. О том, что активисты объявили голодовку в тюрьме, сообщили их родственники, – сказал председатель партии Жанболат Мамай.
Муратбай Жумагалиев и Нуржан Наренов, как передаёт Holanews.kz, являются членами инициативной группы по созданию демократической партии. Нурлыбек Нургалиев является руководителем партии в Мангистауской области.
Напомним, ранее сообщалось, что митинги в день парламентских выборов проходят в городах Казахстана.
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