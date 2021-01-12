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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:28

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Голодовку объявили сторонники демократической партии в Мангистау

Задержанные накануне выборов в Мажилис и маслихаты сторонники незарегистрированной демократической партии объявили голодовку. Об этом сообщает информационный портал Holanews.kz.

Иллюстративное фото Рашида Исмагилова
Муратбай Жумагалиев, Нурлыбек Нургалиев и Нуржан Наренов были задержаны в Жанаозене 9 января. В день ареста состоялся суд над активистами. Теперь сторонники демократической партии объявили голодовку.

- Кажется, их увезли в разные районы. Обычно онлайн-суд проходит в Жанаозене, потом их распределяют в разные районы. О том, что активисты объявили голодовку в тюрьме, сообщили их родственники, – сказал председатель партии Жанболат Мамай.

Муратбай Жумагалиев и Нуржан Наренов, как передаёт Holanews.kz, являются членами инициативной группы по созданию демократической партии. Нурлыбек Нургалиев является руководителем партии в Мангистауской области.

Напомним, ранее сообщалось, что митинги в день парламентских выборов проходят в городах Казахстана.



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